Čaputová: Súčasná vláda je krehká a trápia ju konflikty, ťaží z toho opozícia

„Prišla pandémia, vládna kríza, máme staronovú vládu s novým premiérom a novým ministrom zdravotníctva, ktorá ešte stále čelí mnohým výzvam, je pomerne krehká a sú v nej konflikty,“ priblížila Čaputová s tým, že z týchto sporov „vie ťažiť opozícia“.

Politikom vrátane Fica prezidentka zároveň vytkla, že zneužívajú rozdelenie spoločnosti na vlastné politické ciele.

Rozdelenie spoločnosti podľa Čaputovej pramení aj z dezinformácií. „Pravda ako hodnota dostáva v tomto období veľmi zabrať... Nedokážeme sa zhodnúť na tom, čo pravda je. Spochybňuje sa odbornosť, nemáme úctu k vzdelanosti... Musíme byť odhodlaní dopracovať sa k pravde,“ dodala.

Sociálne siete podľa Čaputovej nesú zodpovednosť za dezinformačný a klamlivý obsah. „Oni vedia, že obsah, ktorý je deštruktívny a burcujúci, predá viac reklamy,“ priblížila.

Prezidentka počas rozhovoru pri príležitosti 103. výročia vzniku Československa zdôraznila slová Tomáša Garrigua Masaryka: „Pravda víťazí“.

Masaryka považuje Čaputová za inšpiráciu; prvá Československá republika bola podľa nej významným štátom s ústavnou listinou, v ktorom mali ženy právo voliť.

Prezidentka ocenila, že podľa prieskumov verejnej mienky väčšina obyvateľov Slovenska považuje obdobie prvého československého štátu za dôležité a hodnotné. „Som rada, že je to dnes štátny sviatok (aj na Slovensku),“ dodala prezidentka.

Slovensko si 28. október pripomína ako štátny sviatok Deň vzniku samostatného československého štátu. Minulý rok bol tento dátum ešte pamätným dňom, parlament však prijal zmenu legislatívy. Tento deň však na Slovensku nie je zároveň aj dňom pracovného pokoja.

„Čaká nás zložité obdobie,“ zhrnula prezidentka na záver a upozornila na rastúcu krivku tretej vlny epidémie koronavírusu a tiež zdražovanie energií či potravín.

„Za najviac oslabujúci prvok však považujem rozdelenie spoločnosti. Zdá sa mi, že sme niekedy rozdelení na takých líniách, ktoré ani nie sú dôležité. Pokiaľ by sme sa dokázali dohodnúť na základných hodnotách, ktoré sú odkazom prvej Československej republiky, ako je pravda, láska a humanizmus, tak spoločnosť by mohla byt oveľa súdržnejšia a krízy by sme dokázali zvládať omnoho lepšie,“ uzavrela Čaputová.