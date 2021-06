1-minútové japonské cvičenie, ktoré vás zbaví vrások okolo očí

Vek je neúprosný a každému z nás prináša okrem radostí aj starosti. Jedna z tých, ktoré trápia predovšetkým nežné pohlavie, sú aj vrásky okolo očí. Ich vzhľad našťastie dokážete zmierniť pomocou japonskej techniky zvanej shiatsu.

Účinky shiatsu sú ochranné aj liečivé, takže masáž sa hodí pre ženy aj mužov v každom veku.

Ako sa zbaviť vrások v okolí kútikov očí

Foto: srisakorn wonglakorn/Shutterstock.com

Vrásky v okolí kútikov očí sú jedny z najvýraznejších na pokožke tváre. Vo veľkej miere k nim prispieva vek aj pôsobenie UV svetla.

Ako postupovať : Položte ukazováky k vonkajším kútikom očí a mierne toto miesto zahrejte. Potom prstami vytiahnite pokožku smerom dohora k spánkom a držte ju v tejto polohe tri sekundy, potom na tri sekundy uvoľnite. Proces opakujte trikrát na oboch stranách.

Ako sa zbaviť vrások pod očami

Foto: sruilk/Shutterstock.com

Pokožka pod očami je veľmi jemná, takže rýchlejšie starne a vráskavie. Shiatsu ale pomôže aj v tomto prípade.

Ako postupovať: na kosť pod očami uložte na oboch stranách tváre ukazovák, prostredník a prstenník. Jemne zatlačte na každý z týchto prstov. Tlačte 10 sekúnd a potom na chvíľu uvoľnite. Opakujte cvičenie dvakrát.

Ako sa zbaviť opuchu okolo očí

Foto: sruilk/Shutterstock.com

Opuchnutie okolia očí sa netýka len starších ročníkov, a preto je veľmi pravdepodobné, že sa s ním už aspoň raz v živote stretol každý z nás.

Ako postupovať: ukazovák si položte do vnútorného rohu oka. Potom prstom prejdite do stredu kosti pod okom a odtiaľ potiahnite prst do vonkajšieho kútika oka. Prstom by ste tak mali narysovať tvar písmena „V“. váš pohyb by mal byť jemný a kožu by ste pritom nemali príliš naťahovať.

Potom priložte ukazovák k vnútornému a prostredník k vonkajšiemu kútiku oka a jemne zatlačte. Oba prsty potom presuňte do strednej časti pod oko. Tento pohyb zopakujte trikrát.

Shiatsu je viac ako len masáž

Slovo Shiatsu prekladáme ako „tlak prstov“. Kontrétne ide o terapeutickú masáž, ktorá využíva techniky tlačenia, ťukania, naťahovania a tľapkania. Okrem uvoľnenia svalstva vám dopraje psychickú pohodu, vylieči nespavosť a pomôže pri artritíde aj upchatých dutinách.

Princípy shiatsu

Jedným zo základných konceptov japonskej medicíny je „či“. Ide v podstate o vitálnu energiu, ktorá neustále koluje po celom tele. Keď „či“ nie je v rovnováhe, prejavuje sa to ochoreniami, ako je nádcha, chrípka, bolesť hlavy, bolesť svalov alebo tráviace problémy.

Shiatsu stimuluje a harmonizuje prúdenie „či“ po celom tele a dodáva nám zdravie a psychickú pohodu.