Kedy otvoria terasy prevádzok? Úrad verejného zdravotníctva poskytol stanovisko

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR si vie predstaviť uvoľnenie opatrení pre gastroprevádzky v rámci fungovania terás, a to v horizonte napríklad dvoch týždňov. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Doplnila, že prevádzky verejného stravovania môžu fungovať aj v súčasnosti, a to cez predaj jedál zabalených so sebou alebo formou donáškovej služby.

„Úrad verejného zdravotníctva SR si vie predstaviť uvoľnenie v tejto oblasti, ak hovoríme napríklad o fungovaní terás, napríklad v horizonte dvoch týždňov a približne s tak nastavenými podmienkami, ako tomu bolo minulý rok. Je však potrebné, aby sa epidemiologická situácia naďalej zlepšovala a aby boli dodržiavané nastavené protiepidemické opatrenia pre fungovanie prevádzok a hromadných podujatí,“ uviedla Račková v súvislosti s otváraním gastroprevádzok.

ÚVZ upozorňuje, že uvoľňovanie opatrení so sebou prináša zvýšenú mobilitu ľudí a s tým spojené riziko. Z tohto dôvodu sa neotvorili všetky prevádzky naraz. „V prípade gastroprevádzok sme ešte chvíľu počkali, pretože skúsenosti z terénu nám ukázali, že ľudia nemali na tvári rúško takmer počas celého pobytu pri stole, nielen pri jedení a pití,“ ozrejmila hovorkyňa.

O postupe v rámci ďalšieho možného uvoľňovania opatrení majú tento týždeň rokovať odborníci, téma bude nastolená aj na najbližšom rokovaní Pandemickej komisie vlády SR.