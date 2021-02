Hlas-SD: Cieľom vládnej koalície je spolitizovanie Úradu špeciálnej prokuratúry

„Potvrdilo sa varovanie Hlasu, že celý zákon, ktorý sme nazvali Lex Lipšic, bol účelovo šitý na mieru jednému človeku,“ dodala pre TASR hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková. Po zmene zákona mohol na pozíciu šéfa ÚŠP kandidovať aj neprokurátor.

Strana je presvedčená, že na čele ÚŠP by mal stáť bezúhonný profesionálny prokurátor bez politických väzieb a bez konfliktov záujmov so svojou minulosťou. „Daniel Lipšic je popretím všetkých týchto očakávaní, pretože ako politik bol priamo spätý so súčasnou vládnou garnitúrou, ako advokát obhajoval vrahov či daňových podvodníkov, voči ktorým má dnes konať, a ako človek nie je bezúhonný, ale podmienečne odsúdený za usmrtenie dôchodcu,“ zdôraznila Macíková.

Osoba nového špeciálneho prokurátora bude podľa Hlasu-SD vyvolávať nedôveru v očiach občanov voči celému ÚŠP.

„Systém 'našich ľudí', ktorý sa táto koalícia veľmi rýchlo naučila od predchádzajúcej vlády Smeru-SD, dnes dotiahli do dokonalosti. Zvolenie Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora je chybou, ktorá bude právny štát mátať dlhé roky,“ poznamenala predsedníčka mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Irena Bihariová s tým, že Lipšic určite splní očakávania a pustí sa do boja s mafiou. Bojí sa ale, či sa nebude venovať „iba tej správnej mafii“. Nespochybňuje jeho odbornosť, no poukázala na vzťahy s členmi koalície. Pýta sa, ako bude nestranne pristupovať k premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), ktorý vzal členov Lipšicovej strany Nova na kandidátku, či voči ministrovi Milanovi Krajniakovi (Sme rodina), ktorý mu mal pomôcť k rýchlemu vybaveniu bezpečnostnej previerky.

Mimoparlamentné KDH gratuluje Lipšicovi k zvoleniu a verí, že svoju funkciu bude zastávať odvážne, charakterne a odborne. „Momentálne je absolútne kľúčový návrat dôvery úradu špeciálneho prokurátora, keďže jeho predchodca sa dostal do väzby pre korupciu a založenie a zosnovanie zločineckej skupiny,“ uviedlo v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca hnutia Stano Župa.

Poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili Lipšica za špeciálneho prokurátora v piatok vo verejnej voľbe. Zo 117 prítomných poslancov ho podporilo 79, proti bolo 12 a hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. Okrem Lipšica sa o post uchádzali prokurátori ÚŠP Peter Kysel, Ján Šanta a Vasiľ Špirko.