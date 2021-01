Video: Pred reštauráciou sa strieľalo. Toto urobila tehotná žena s dieťaťom

Tehotná žena v Brazílii promptne reagovala na hrozbu a počas streľby ochránila svojho malého syna. Rafaela Dantas večerala s rodinou v Recanto das Emas, keď na terasu prišiel ozbrojený muž s komplicom. Lupič namieril zbraň na zákazníkov a požadoval peniaze. Jeden zo svedkov sa pokúsil spacifikovať komplica, no nakoniec musel ustúpiť so zodvihnutými rukami. Muž so zbraňou vystrelil jeho smerom, no minul.

Rafaela, ktorá je v 6. mesiaci tehotenstva, si pri streľbe inštinktívne ľahla na zem so synom, pričom sa ho snažila vlastným telom chrániť. Komplic pribehol k jej stolu, zobral dva mobilné telefóny a ušiel. Našťastie, ani jeden zákazník sa pri lúpeži nezranil. Polícia našla jeden z ukradnutých telefónov, ktorý zlodeji nechali odhodený medzi kríkmi neďaleko miesta činu. Polícia po mužoch naďalej pátra.

Video: Tehotná žena okamžite chránila syna