Klus: Krajiny si pri otváraní zimných stredísk zrejme aj tak urobia po svojom

„Už máme avízo, že niektoré (európske lyžiarske strediská, pozn. TASR) ostanú zavreté minimálne do začiatku januára. A niektoré chcú otvoriť ešte v decembri, čo tak trošku súvisí aj s klimatickými podmienkami v jednotlivých krajinách,“ priblížil Klus s tým, že podľa neho je zrejmé, že ak napríklad Rakúsko či Slovensko neotvorí sezónu v decembri a počas tzv. zlatého týždňa, tak to nebude mať zmysel. „Zatiaľ, čo v Taliansku sa dá lyžovať až do Veľkej noci,“ prirovnal štátny tajomník.

„My sme evidovali už minulý týždeň, že Taliansko a Francúzsko by radšej zostali zatvorené a podporuje ich v tom aj nemecké predsedníctvo. A zas na druhej strane Rakúsko, Slovinsko, Česko a do istej miery aj Slovensko a Poľsko sa vyjadrili, že sa budú snažiť skoordinovať aj regionálne, čiže tam vidím pomerne veľký priestor na to, že nájdeme tzv. hybridný model, aby občania zostali v bezpečí a zároveň mohli byť aj istým spôsobom strediská otvorené,“ priblížil Klus s tým, že momentálne teda krajiny čakajú na usmernenie od EK, ktoré by malo byť návodom, ako postupovať.

Ako uzavrel, myslí si, že otváranie slovenských lyžiarskych stredísk bude tým pádom predmetom až ďalšieho zasadnutia Ústredného krízového štábu SR.