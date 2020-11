Herec a nepísaný kráľ dabingu Stano Král oslavuje okrúhle narodeniny

Jeho charakteristickým hlasom hovorili mnohé hviezdy zahraničných filmov ako napríklad Tom Cruise, Johnny Depp, Charlie Sheen či David Schwimmer v kultovom seriáli Priatelia (1994). Herec s chlapčenskou tvárou sa v nedeľu 29. novembra dožíva 60 rokov.

Stanislav Král sa narodil 29. novembra 1960 v dedinke Kostolište na Záhorí, kde vyrastal spolu so starými rodičmi, rodičmi a sestrou Jankou. Neskôr sa rodina presťahovala do Malaciek. Na základnej škole i gymnáziu bol žiakom so samými jednotkami, často vystupoval na recitačných a klavírnych súťažiach. Klavír študoval 11 rokov a ako štrnásťročnému mu odporúčali štúdium klavíra na konzervatóriu. On sa však rozhodol pre gymnázium.

Láska k hudbe ho priviedla k pop-music a stal sa členom hudobnej skupiny Tenor, ktorá sa tešila veľkej popularite najmä na Záhorí. Počas pôsobenia v skupine sa okrem hry na klávesy venoval aj spevu. Herectvo vyštudoval na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Hneď od prvého ročníka bol o neho veľký záujem, nakrúcal jednu inscenáciu za druhou. Žiadaný bol najmä ako rozprávkový princ.

Po odslúžení vojenskej služby vo Vojenskom umeleckom súbore sa venoval najmä činohre, účinkoval vo viacerých divadlách - v Divadle Andreja Bagara (DAB) Nitra, na Novej scéne v Bratislave a v Slovenskom národnom divadle (SND).

Vytvoril celý rad dramatických postáv napríklad v hrách Smútok pristane Elektre, Zimná rozprávka, Dvaja, Noc na zamrznutom jazere, Proso, Reflexy, Kráľ Ubu, Fiescovo sprisahanie, Perníková bábika, Čierna komédia alebo Rómeo a Júlia.

Ako muzikálový herec sa výborne uplatnil vo veľkých tituloch z celosvetovej produkcie, ako sú Pomáda, Kráľ Dávid, Fidlikant na streche, Pokrvní bratia, Hriešny tanec či Madame de Pompadour. Naposledy ho mohli diváci vidieť tento rok na jar v premiére muzikálu Turandot na Novej scéne v Bratislave.

Mimoriadne bohatá je jeho televízna filmografia. Nakrútil viac než 100 televíznych inscenácií, rozprávok a zábavných programov. Herecký talent predviedol napríklad v historickej dráme Profesor na bielom koni (1984), v trojdielnej inscenácii Cesta životom (1984), vo filme Tá tajovská voda mútna (1987) mapujúcom život klasika slovenskej literatúry Jozefa Gregora Tajovského alebo v rozprávkach Čarovné kresadlo (1990) a Dúhová cesta (1991).

Vo filme Dubček (2018) stvárnil československého prezidenta Gustáva Husáka. Zahral si aj v seriáloch Štúrovci (1991), Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Dr. Dokonalý (2012), Búrlivé víno (2012), Kolonáda (2013), Superhrdinovia (2014), Sestričky (2018) a v historickej minisérii Mária Terézia (2019).

Stano Král je známy aj vďaka svojmu nezameniteľnému hlasu. Daboval v populárnych seriáloch Priatelia (1994), Ally McBealová (1997) či Dva a pol chlapa (2003) a tiež prepožičal svoj hlas hollywoodskym hereckým hviezdam napríklad vo filmoch Mission: Impossible (1996), Vanilkové nebo (2001), Piráti z Karibiku (2003), alebo Továreň na čokoládu (2005).