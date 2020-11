Dostál: Odmietnutie správ GP a ÚŠP bolo politické gesto

Podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) si myslí, že aj samotné prednesenie správy v pléne naplno ilustruje, v akom stave je špeciálna prokuratúra. Kritizoval vystúpenie zástupcu špeciálneho prokurátora Alexandra Biróa. Exministerka vnútra a nezaradená poslankyňa Denisa Saková podotkla, že nerozumie kroku koalície. Správy podľa nej hovorili o tom, čo sa minulý rok spravilo a myslí si, že dôvera v orgány činné v trestnom konaní stúpa.

Dostál hovorí o politickom kroku koalície. „Je to vyjadrenie nedôvery voči vedeniu generálnej aj špeciálnej prokuratúry,“ povedal s tým, že správa zrejme ani nemá význam v tejto situácii. Význam by podľa neho mala, keby prišlo do pléna vedenie oboch inštitúcií a vypočulo si aj názory poslancov. „V situácii, keď generálny prokurátor ešte nie je zvolený a špeciálny prokurátor je vo väzbe, ani nemalo veľký význam o tom rokovať, tomu zodpovedala aj minimálna diskusia,“ doplnil.

„Správa je o tom, čo sa na Slovensku spravilo,“ uviedla Saková s tým, že sa podľa nej urobilo veľa vecí aj na špeciálnej, aj na generálnej prokuratúre, ale i na polícii. Poukázala na riešenie viacerých káuz. „Myslíme si, že dôveryhodnosť v orgány činné v trestnom konaní určite narastala a bolo to prioritou aj našej vlády ju budovať,“ skonštatovala. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho podľa jej slov správu generálneho prokurátora odobrili, pri správe špeciálneho prokurátora však odmietli uznesenie výboru.