Ako sa starať o vianočný kaktus: Všetko o zálievke, kvitnutí a rozmnožovaní

Vianočný kaktus, alebo Schlumbergera truncata, je pestrým doplnkom domácností v čase adventu. Spolu s vianočnou ružou neodmysliteľne patrí k Vianociam, no v obchodoch sa väčšinou predáva počas celého roka.

Vianočný kaktus spoznáte podľa prevísajúcich vetvičiek zo zelených oválnych listov. Na konci každej vetvičky zvyknú vyrašiť červené, ružové, biele alebo fialové kvety dorastajúce do maximálnej dĺžky asi 8 centimetrov. Každý kvet kvitne niekoľko dní, pričom celkové obdobie kvitnutia trvá asi dva týždne.

Názov môže vzbudzovať dojem, že tak, ako iné kaktusy, aj tento druh preferuje skôr suchú piesčitú pôdu, no opak je pravdou. Rodiskom vianočných kaktusov sú pralesy v juhovýchodnej Brazílii, a na rozdiel od svojich púštnych súkmeňovcov majú v obľube vlhkejšie prostredie.

Správna starostlivosť je kľúčom k dlhovekosti a kvitnutiu vianočného kaktusu. Okrem pestrých kvetov k jeho prednostiam patrí aj nenáročnosť a veľmi jednoduché štiepenie.

Ako sa oň starať

Ideálny spôsob, ako zistiť, či vianočný kaktus potrebuje zálievku, je skontrolovať pôdu. Ak sa vám vrchná vrstva zdá byť suchá, alebo ak listy začnú vráskavieť, nastal čas na polievanie.

Kaktus by ste mali zasadiť do ľahkej a vzdušnej pôdy s dierkami na spodku kvetináča. Za každých okolností by ste sa mali vyhnúť preliatiu, na ktoré sú vianočné kaktusy veľmi citlivé.

Počas obdobia aktívneho rastu by ste kaktus mali hnojiť raz za dva týždne.

Počas zimy alebo letného obdobia bez zrážok doprajte svojmu kaktusu vlahu tým, že k nemu umiestnite misku s vodou. Vyparovanie sa už postará o zvyšok.

Čo sa týka umiestnenia, vianočné kaktusy obľubujú svetlé priestranstvá bez priameho slnečného žiarenia – to by mohlo spáliť listy.

Kvitnutie

Ako to už z názvu vyplýva, vianočnému kaktusu sa najlepšie darí v období okolo Vianoc. Najčastejšie kvitne vtedy, keď sa vonku striedajú dlhé noci s krátkymi dňami.

Ak ste už vyskúšali naozaj všetko, no kaktusu sa stále nedarí nahodiť puky, skúste ešte tento overený trik: 6 až 8 týždňov pred Vianocami ho na 12 hodín počas noci umiestnite na celkom tmavé miesto (napríklad garáž alebo pivnica). Potom ho vyneste na svetlé stanovisko, kde by mal mať aspoň 10 hodín prirodzeného svetla.

Ak vám kaktus stále nezakvitne, skúste ho presunúť bližšie k oknu.

Rozmnožovanie

Ako sme už spomenuli, vianočný kaktus sa rozmnožuje naozaj jednoducho. Postup je takýto: odstrihnite 3-4 dieliky vetvičky a zasaďte ich do malého kvetináča, ideálne s trochou hliny odobratou z materskej rastliny.

O odrezok sa starajte rovnako ako o dospelú rastlinu. K zakoreneniu dôjde pomerne rýchlo (približne za 4-6 týždňov). Najvhodnejší čas na množenie je na jar.