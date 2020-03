Najčastejšie chyby, ktoré robíme pri príprave vajíčok

Raňajky sa často označujú ako najdôležitejšie jedlo dňa, preto by sme si pri ich príprave mali dať záležať. Aj chuť obyčajných vajíčok sa pritom môže premeniť na jedinečnú, ak viete, ako ich správne pripraviť.

Kľúčom k správnej príprave akéhokoľvek jedla z vajec je správne nastavená teplota. Prevarenie alebo pripečenie sa nedá zvrátiť, preto treba otepľovať povrch panvice radšej pomalšie. Aké ďalšie rady sa vám v kuchyni zídu?

Volské oko

Foto: KariDesign/Shutterstock.com

Chyby: prevarené žĺtko, nedovarené bielko a presúvanie vajec na panvici

Riešenia: vajcia varte pomaly na miernom plameni, môžete ich prikryť pokrievkou

Pomalé varenie volského oka zabezpečí dokonalé prevarenie bielka, zatiaľ čo žĺtko ostane tekuté. Na panvicu dajte olej alebo maslo a pomaly naneste vajce. Začnite variť na malom až miernom plameni. Vajce by ste pritom nemali presúvať po dne panvice. Na ochutenie použite soľ a korenie, prípadne iné koreniny podľa vlastného výberu.

Ak panvicu zakryjete pokrievkou, dosiahnete tým prevarenie žĺtka a bielka. Takáto príprava vyhovuje tým, ktorí neobľubujú tekuté žĺtko.

Pre tých, ktorí nechcú stráviť veľa času prípravou volského oka, máme jednoduchý trik. Na rozohriate maslo na panvici vložte rozbité vajce a plochou varechou niekoľkokrát jemne rozotrite bielko po dne panvice. Bude tak tenšie a rýchlejšie sa uvarí. Žĺtka sa pritom nedotýkajte.

Praženica

Foto: Viktor1/Shutterstock.com

Chyby: prevarenie a nemiešanie vajec v panvici

Riešenia: panvicu zložte z plameňa, kým sú vajcia stále mierne vlhké, a pri varení ich neustále miešajte

V raňajkových bufetoch môžete nájsť dva druhy praženice – prevarenú a gumovú, a jemnú, nadýchanú a sýtu. Ak doma zatúžite po druhom variante, hlavné je, aby ste vajcia neprevarili. Z plameňa ich teda treba zložiť ešte kým sú vlhké. Netreba pritom zabudnúť na miešanie a správne dochutenie.

Ideálnu praženicu dosiahnete tým, že budete vajíčka neustále miešať a variť na slabom plameni. Konzistencia by mala byť takmer tekutá s niekoľkými hrudkami. Vajcia nikdy nevarte pri vysokej teplote. Soliť by ste mali až na konci – pridanie soli na začiatku varenia by z vajíčok totiž mohlo odobrať vlhkosť.

Vajce natvrdo

Foto: chattanongzen/Shutterstock.com

Chyby: prevarenie vajec a ich pomliaždenie pri lúpaní škrupiny

Riešenia: vajce vložte do horúcej vody a po varení ho nechajte vychladnúť v ľadovej vode

Názory šéfkuchárov na varenie vajec natvrdo sa rôznia. Niektorí vkladajú vajce do studenej vody, iní zas počkajú, kým nezovrie. Rovnako sa líši aj čas varenia – ak vajce vkladáte do studenej vody, malo by sa variť aspoň 10-12 minút, ak do horúcej vody, varte ho asi 8,5-13 minút.

Kuchári sa zhodujú na jednej veci: vloženie uvareného vajca do ľadovej vody je nevyhnutné. Okrem toho, že tým zabránite jeho prevareniu, vám okolo žĺtka nevznikne sivo-zelenkastý prstenec.

Ak aj vajcia vkladáte do horúcej vody, nikdy by nemala bublať, lebo skákanie vajec vo vode by im mohlo rozbiť škrupiny. Okrem toho vajcia, ktoré vkladáte do vody, by mali mať izbovú teplotu. Vďaka tomu sa pred uvarením nerozbijú.

Vajce Benedikt (stratené vajce)

Foto: Dale Clarke/Shutterstock.com

Chyby: používanie príliš hlbokého hrnca, nevysušenie vajec po vybratí z vody

Riešenia: použite plytší hrniec s rovnými stenami, vajcom pri varení príliš nepohybujte a na jeho vysušenie použite naberačku s dierkami a papierový obrúsok

Pri varení strateného vajca by malo byť vajce celkom ponorené, no netreba pritom minúť veľké množstvo vody. Vodu osoľte a pridajte trochu octu, ktorý pomôže zjednotiť bielko vajca.

Keď voda jemne bublinkuje (okolo 80 stupňov Celzia), vložte do nej vajce. Rozbité vajce by ste predtým mali vložiť do hrnčeka. Ten potom s vajcom ponorte do vody a jemne vytiahnite. Vajce varte asi 3-5 minút a nemiešajte ho.

Predtým, ako budete podávať, vajce vytiahnite dierkovanou naberačkou a nechajte uschnúť na papierovom obrúsku.

Omeleta

Foto: Stepanek Photography/Shutterstock.com

Chyby: prevarenie, pridávanie surových surovín

Riešenia: zložte omeletu z ohňa, kým je vnútro stále vlhké, a suroviny ako huby alebo cibuľa predtým opečte

Pri varení omelety mnohí robia chybu v tom, že surové zložky pridávajú na uvarené vajcia. Takto môžete postupovať jedine pri syre. Ostatné potraviny, ako je zelenina, by ste mali dopredu opiecť.

Aj pri omelete sa často stáva, že ju prevaríme. Mnoho ľudí zabúda na to, že proces varenia nekončí na panvici, ale na tanieri, kým sú vajíčka stále teplé. Je preto dôležité zložiť ich zo sporáku ešte kým sú mierne vlhké.