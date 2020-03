AONE: Iniciatíva Igora Matoviča v oblasti investigatívy môže byť riskantným riešením

Upozorňuje na to Asociácia na ochranu novinárskej etiky (AONE). Vníma ju však ako prejav zmeny prístupu k novinárskej obci zo strany budúcej vlády.

„Novinári by už konečne nemali byť zo strany štátnych orgánov vnímaní ako nepriatelia platení zo zahraničia,“ uvádza sa v reakcii AONE, ktorá združuje najvýznamnejšie profesijné zoskupenia v oblasti printových a digitálnych médií a je strešnou organizáciu pre fungovanie nezávislej Tlačovo-digitálnej rady SR.

Poukazuje pritom na nedokončený návrh novej mediálnej legislatívy, ktorý už viac ako rok „leží“ nedokončený na ministerstve kultúry. Rozpracované sú v nej aj témy ochrany zdroja či ďalšie právne aspekty pre fungovanie investigatívnej žurnalistiky. „Otázkou blízkej budúcnosti v zmysle odporúčaní EÚ je aj ďalšia integrácia slovenských médií v otázke samoregulácie vrátane tých audiovizuálnych,“ podotýka AONE. Za užitočné považuje uskutočňovať aj dobre mienené iniciatívy na základe poznania „skutočných problémov a potrieb“ slovenských médií a novinárov vrátane investigatívnych.

Návrh Matoviča sa nestretol s úplným pochopením ani zo strany Investigatívneho centra Jána Kuciaka. „Ďakujeme, že na nás Igor Matovič myslí, ale my si neprosíme. Kam dlhodobo vedie veľkorysá štátna podpora nezávislých médií, si môžete pozrieť v Maďarsku,“ píše centrum na sociálne sieti.

Líder víťazného OĽaNO Igor Matovič by chcel v budúcej novej vláde protikorupčnú jednotkou. Vie si ju predstaviť aj vo forme fondu na investigatívnu žurnalistiku, kde by médiá mohli byť „nezávislým arbitrom“. „Aby tam bolo niečo nadrezortné, čo bude všetkým pozerať na prsty,“ povedal s tým, že potom by na ministerstvách nemusela fungovať tzv. krížová kontrola, čiže štátni tajomníci by nemuseli byť nominanti iných strán ako ministri. Matovič si myslí, že najlepším arbitrom, ktorý by dohliadal na čistotu verejných obstarávaní, nakladania s verejnými zdrojmi a činnosť na ministerstvách, by mohli byť investigatívni novinári.