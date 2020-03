Sme rodina sa dištancuje od výroku svojho poslanca o vražde Kuciaka

Hnutie Sme rodina sa dištancuje od výrokov svojho novozvoleného poslanca Ľuboša Kabáta, ktorý tvrdil, že predseda strany Za ľudí Andrej Kiska je objednávateľom vraždy novinára Jána Kuciaka. Na informáciu zo sociálnej siete upozornilo Rádio Expres.

„Ak by to bola pravda, je to veľmi vážna vec,“ reagoval líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Dodal, že sa k tomu predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár musí postaviť.

Sme rodina sa od jeho výrokov dištancuje a avizuje patričné konzekvencie. „Aj keď ide o výrok z minulosti a nie je aktuálny, považujeme to za individuálne osobné zlyhanie a súkromný názor pána Kabáta, s ktorým sa hnutie v žiadnom prípade nestotožňuje,“ uvádza sa v stanovisku hnutia.