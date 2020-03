Matovič chce protikorupčnú jednotku aj cez fond na investigatívnu žurnalistiku

Igor Matovič, ktorého hnutie OĽaNO zvíťazilo v sobotných (29. 2.) parlamentných voľbách, by chcel v budúcej novej vláde protikorupčnú jednotkou. Vie si ju predstaviť aj vo forme fondu na investigatívnu žurnalistiku, kde by médiá mohli byť "nezávislým arbitrom".

„Aby tam bolo niečo nadrezortné, čo bude všetkým pozerať na prsty,“ povedal v stredu Matovič s tým, že potom by na ministerstvách nemusela fungovať tzv. krížová kontrola, čiže štátni tajomníci by nemuseli byť nominanti iných strán ako ministri.

Matovič si myslí, že najlepším arbitrom, ktorý by dohliadal na čistotu verejných obstarávaní, nakladania s verejnými zdrojmi a činnosť na ministerstvách, by mohli byť investigatívni novinári. „Zvažujeme návrh na vytvorenie fondu pre investigatívnu žurnalistiku v rozsahu nejakého zlomku percenta z HDP, ktorý by bol pevne definovaný a kde by investigatívni novinári mohli financovať túto náročnú činnosť. Financovanie investigatívnej žurnalistiky je totiž dramaticky náročnejšie ako financovať bulvár či paparazzov na ulici,“ podotkol líder OĽaNO.

Fond by podľa jeho slov mohol byť napríklad nazvaný po zavraždenom novinárovi Jánovi Kuciakovi, ktorý sa investigatívnej žurnalistike venoval. Návrh na vytvorenie takéhoto fondu chce Matovič predostrieť pri rokovaniach svojim budúcim možným koaličným partnerom, a to Borisovi Kollárovi (Sme rodina), Richardovi Sulíkovi (SaS) a Andrejovi Kiskovi (Za ľudí).

Líder OĽaNO priznal, že jeden z jeho možných budúcich koaličných partnerov má predstavu skôr o „jednofarebných ministerstvách“, aby mala konkrétna politická strana zodpovednosť za celé ministerstvo bez krížovej kontroly. „Druhí dvaja politickí partneri hovoria, že krížovú kontrolu chcú. Musíme sa dohodnúť. Pre mňa je jedno, či by bolo tak alebo onak,“ povedal Matovič.