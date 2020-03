Prezidentka Čaputová poverila Igora Matoviča zostavením vlády

Čaputová poverila Matoviča na základe jej utorkových (3. 3.) rozhovorov s predstaviteľmi strán, ktoré diskutujú s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom o zostavení vlády. Prezidentka v utorok informovala, že predsedovia strán Sme rodina Boris Kollár, SaS Richard Sulík a Za ľudí Andrej Kiska jej tlmočili svoju pripravenosť ďalej rokovať spolu s Matovičom o vytvorení novej vlády.

Sme rodina a SaS už potvrdili, že by do vlády šli. Za ľudí bude mať vo štvrtok (5. 3.) predsedníctvo, ktoré má Kiskovi podľa jeho slov autorizovať rokovanie o koalícii. Matovič zopakoval, že chce vládu s ústavnou väčšinou, pričom sa už stretol so všetkými tromi potenciálnymi koaličnými partnermi. Rezorty si chcú strany podeliť v pomere osem pre OĽaNO, tri pre Sme rodina, dva pre SaS a dva pre Za ľudí.

Podľa prezidentky Slovensko potrebuje v krátkom čase silnú a legitímnu vládu

Prezidentka po stretnutí s Matovičom uviedla, že Slovensko potrebuje v krátkom čase silnú a legitímnu vládu. Ako podotkla, všetci lídri budúcej možnej vládnej koalície jej v utorok (3. 3.) deklarovali jednoznačnú vôľu podieľať sa na rokovaniach o zostavení vlády.

"Urobím všetko pre to, aby Slovensko malo vládu, na ktorú knižky dejepisu budú spomínať, že bola najlepšia," vyhlásil Matovič po tom, ako ho poverila prezidentka zostavením vlády. Matovič deklaruje, že chce, aby nová vláda vniesla do duší ľudí nádej a aby verejnosť mala pocit, že Slovensko patrí všetkým.