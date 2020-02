Macron: Francúzsko čelí epidémii koronavírusu

Wizz Air preventívne pozastavil všetky spoje s talanskymi mestami

DNES - 11:30 Zahraničné

Na stránke Wizz Air-u nie je možné objednať letenky v období od 10. marca do 4. apríla do Ríma, Bologne, Katánie, Neapola, Milána a do Bari.