Danko: Ak by Žitňanská trvala na Istanbule, táto vláda by vôbec nevznikla

„Táto vláda by v roku 2016 nebola vznikla, keby sme pani Žitňanskej pri koaličnom stole jasne nepovedali, že nech zabudne na Istanbul,“ povedal.

Istanbulský dohovor podľa neho obsahuje sporné ustanovenia a používa termíny ako LGBTI žena. „V rôznych prílohách sekundárne hovorí o rôznych formách výučby, napríklad, aby sme učili maloleté deti, že sa môžu rozhodovať o tom, či chcú byť muž alebo žena. A plno iných šialenstiev,“ tvrdí Danko. „Myšlienka chrániť práva žien je dobrá, ja mám k ženám úctu, napokon dve, pani Lubyovú a pani Matečnú, sme nominovali na posty ministeriek, ale tento dokument je hybridom a zavádza pojmy, ktoré sú v rozpore s tým, čo máme v ústave,“ dodal.

Ďalšie dva ciele SNS a Smeru-SD na aktuálnej schôdzi parlamentu, teda schválenie 13. dôchodku a dvojnásobné zvýšenie detských prídavkov, môže po schválení vetovať prezidentka. Ešte väčšia pravdepodobnosť prezidentského veta by bola podľa Danka v prípade úspechu zrušenia diaľničných známok.

V tomto prípade však chce Danko dodržať svoj sľub, že ak sa väčšina ľudí v internetovej ankete na stránke SNS vysloví proti rušeniu známok, strana svoju iniciatívu prehodnotí.

V diskusii reagoval aj na situáciu, keď musel v parlamente riešiť obštrukciu poslancov okolo Miroslava Beblavého, ktorí dva dni a dve noci okupovali rokovací pult v pléne parlamentu. Na otázku, či neľutuje, že v čase novelizácie rokovacieho poriadku parlamentu nezriadil parlamentnú stráž, ktorá by takéto situácie riešila, odpovedal záporne. „To, že si teraz nejaký poslanec ako pán Poliačik ľahne pod pult a dá si pizzu alebo keksík, len aby demonštroval svoje zúfalstvo, je pravda, ale aj tak by som nechcel mať parlamentnú stráž. Lacné riešenia, ako navrhoval pán Kotleba, že zhasnime v sále na tri minúty svetlo, nie sú dobré. Lebo násilie plodí násilie,“ povedal Danko.

Aj aktuálne rokovanie o 13. dôchodku podľa neho ukazuje, že štátu sa darí dostatočne na to, aby sa mohlo na dôchodky tlačiť. Rozhodne pritom odmieta kritiku opozície, že by bolo zvýšenie minimálnych dôchodkov, ktoré presadila jeho strana, nespravodlivé voči ľuďom, ktorí odviedli na odvodoch viac, dôchodok však nemajú oveľa vyšší ako minimálny. „Vôbec to nie je sociálne nespravodlivé. Ak niekto predtým poberal 258 eur minimálneho dôchodku mesačne, to je pri dnešných nákladoch na energie či lieky naozaj smiešny peniaz. Tridsať, 40 či 50 rokov musíte mať odpracovaných. Nikomu to z neba nepadne. Dôchodcom to narastie o 55 eur, aj keď treba povedať, že Sociálna poisťovňa to nezvládla a niektorým to bude spätne doplácať až v marci. Považujem to za sociálne spravodlivé a chcem, aby sa v budúcnosti aj iné dôchodky zvyšovali,“ povedal Danko.

Pripomenul, že jeho strana priniesla rekreačné poukazy, ktoré významne oživili príjmy štátu z cestovného ruchu, zaviedla možnosť 13. platu oslobodeného od daní a odvodov, znížila DPH na základné potraviny a daň z príjmu pre fyzické osoby a živnostníkov s obratom do 100.000 eur. Slovenská národná strana má podľa neho kľúčovú zásluhu na tom, že platy učiteľov narástli za štyri roky dokopy viac ako o tretinu a výplatná páska vojaka je v priemere na úrovni 2000 eur.

Kritiku, že Slovensko nemalo pristúpiť k nákupu amerických stíhačiek F-16, odmieta. „Mohli sme sa na vláde rozhodnúť zrušiť letku. Ale potom by sme letiská museli dať k dispozícii inému štátu, ktorý by nám zabezpečoval ochranu vzdušného priestoru, za čo sa platí minimálne 50 miliónov ročne. Slovensko nie je banánová republika, aby sme si nevedeli zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru,“ vyhlásil.

„Slovensko je jediný štát vo východnej zóne, kde nie je dočasne osadená americká armáda s vlastnou jurisdikciou. Ak odtiaľto raz odišli sovietske vojská, nechceme tu ani iné. Ja sa snažím o korektný vzťah so Spojenými štátmi, ale vždy hovorím, že treba mať dobré vzťahy aj s Ruskom a Čínou a tiež v Európskej únii,“ poznamenal Danko.

Politika podľa neho prestala byť pomocou ľuďom a stala sa divadlom. „Dokonca sú niektoré strany prepojené s internetovými stránkami, ktoré znevažujú ich politických súperov,“ tvrdí Danko. Slovenská národná strana sa podľa neho zameriava na strednú triedu a v tomto volebnom období sa snažila presadiť čo najviac opatrení, ktoré by jej mohli pomôcť.

„Máme národný, kresťanský a sociálny pilier. Verím, že si ľudia na konci dňa dajú ruku na srdce a povedia, že SNS bojovala za nich, že im pomohla v živote,“ uzavrel predseda SNS.