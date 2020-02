Igor Matovič odpovedal na otázku, či chce byť premiérom

Líder OĽaNO Igor Matovič má ambíciu byť premiérom, pokiaľ jeho hnutie bude zostavovať vládu, rozhodnúť o tom však musia ľudia. Potvrdil to pre TASR a hovoril o tom aj vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Naznačoval to tiež v diskusiách rôznych médií.

Matovič uviedol, že ak ľudia rozhodnú, že demokratická opozícia by mohla zostaviť koalíciu, a OĽaNO by malo byť najsilnejšie hnutie, v tom prípade má ambíciu byť premiérom. „Kto by ju nemal? Každý predseda politickej strany tú ambíciu má, keď reálne chce Slovensko posunúť dopredu a chce urobiť zo Slovenska dobré miesto na život,“ vysvetlil pre TASR.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.