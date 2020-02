Energetici na strednom Slovensku vyhlásili tretiu kalamitu za 3 týždne

Silná nočná víchrica spôsobila na území stredného Slovenska tretiu energetickú kalamitu za posledné tri týždne. Aktuálne je bez elektrickej energie viac ako 23.000 odberných miest. TASR o tom v pondelok informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.

„Mimo prevádzky je viac ako 260 distribučných trafostaníc. Na úrovni vysokého napätia eviduje SSD poruchy na 36 vedeniach. Najviac práce majú elektrikári na Orave, Liptove a Horehroní, no postihnuté je prakticky celé stredné Slovensko. Paradoxom je, že ide už o tretiu tohtoročnú kalamitu, pričom všetky vypukli vo februári,“ uviedol Gejdoš.

Keďže v noci fúkal extrémne silný vietor a na mnohých miestach padali stromy, pohotovostní pracovníci nemohli pracovať na odstraňovaní porúch z dôvodu bezpečnosti.

„Ráno už bola poveternostná situácia lepšia, preto vyrazili do terénu všetci dostupní elektrikári a piliari. Na mnohých miestach už realizujú opravy vedení. Stále je však dosť takých oblastí, kde treba poškodené miesta ešte len vyhľadať,“ priblížil. Doplnil, že ide predovšetkým o ťažko dostupné miesta v odľahlých hornatých oblastiach

Ak už počas dňa nebude fúkať a poruchy nepribudnú, situácia by sa podľa Gejdoša mala rýchlo zlepšovať. Postupne tak bude bez elektrickej energie čoraz menej domácností. „Ako dlho bude trvať odstraňovanie jednotlivých výpadkov, je zatiaľ ťažké odhadnúť,“ skonštatoval hovorca s tým, že SSD vynakladá maximálne úsilie na to, aby to bolo čo najskôr.