Na horách naďalej platí druhý stupeň výstrahy pred vetrom

Na horách aj naďalej pretrváva výstraha druhého stupňa pred vetrom. Platí pre okresy Banskobystrického, Prešovského, Košického a Žilinského kraja. Vietor môže v týchto lokalitách dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Výstraha druhého stupňa pred silným vetrom trvá vo väčšine okresov východného Slovenska do pondelka 9.00 h, v okresoch Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad do 12.00 h. Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje podľa SHMÚ zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu snehových jazykov a závejov, a to najmä na severe Slovenska v polohách nad približne 800 metrov nad morom. Výstraha platí do 12.00 h pre okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Žilinského a Prešovského kraja.

SHMÚ vydal aj hydrologické výstrahy pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín treba rátať so zvýšenou hladinou vodných tokov. Výstrahy platia do 12.00 h, v okrese Martin do 18.00 h.