Video: Oslík dostal novú loptu, jeho reakciu musíte počuť

Domácich miláčikov, ktorí sa nám váľajú na vankúšoch, zvykneme odmeňovať maškrtami a hračkami. No to, že sa dá rozmaznávať aj taký somár, dokazujú zábery z Greenwoodu v Arkansase. Majitelia tohto 5-ročného somárika vedia, čo má rád a tak mu dopriali novú modrú loptu. Jeho reakcia je plná radosti, akú by ste od tohto zvieraťa nečakali.

Osol sa veľmi rád po lopte váľa, dvíha ju zubami a niekedy aj prednými kopytami. Jeho nadšenie je nielen vidieť, ale aj zreteľne počuť. Aj keď lopta v zuboch somára nafúknutá dlho nevydržala, tých pár minút si s ňou užil do sýtosti.

Video: Somára potešila nová lopta