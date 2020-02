Drucker: Ľudia hľadajú, nemajú koho voliť a my ponúkame profesionalitu

Tvrdí, že z politiky sa stráca profesionalita a ťah za výsledkami, nahrádza ich populizmus a divadlo. „Budeme mať nulovú toleranciu ku korupcii, ale nebudeme bojovať iba za abstraktné dobro, to sa musí prejavovať konkrétnymi skutkami,“ povedal na margo volebnej ponuky strany Drucker.

Dodal, že aj v predvolebnej kampani sa snažia presadiť videami s návrhmi riešení z programu Dobrej voľby, negatívnu kampaň voči konkurenčným subjektom vypustili. „Tým, že na nikoho neútočíme, sa môže naša kampaň zdať trochu nemastná-neslaná. Ale to, čo robia ostatní, je jedno veľké divadlo, ktoré ľuďom život nezlepší. Ľudia sa zasmejú, ľudia si poplačú a čo bude po 1. marci? Divadlo podľa mňa do politiky nepatrí. Aj keď sa v čase sociálnych sietí zdá, že politika je najmä o divadle, ukazuje sa, že má nulové výsledky,“ tvrdí Drucker.

Na kandidátnej listine Dobrej voľby okrem neho figuruje aj ústavný právnik Peter Kresák, bývalý predseda ZMOS-u, starosta Štrby Michala Sýkoru, rektorka Lucia Kurilovská a novinárka a odborníčka na sociálne otázky Anna Ghannamová. „Sú to ľudia, ktorí majú výsledky. Keď ich posadíte do diskusie, tak netárajú, nehádajú sa a rozmýšľajú v súvislostiach,“ povedal.

Drucker tvrdí, že nie je priaznivcom veľkého vymedzovania sa, s kým strana po voľbách pôjde alebo nepôjde do koalície, ale chce jasne deklarovať, že so Smerom-SD povolebnú koalíciu skladať nebude.

„Neviem, kde vznikajú tie príbehy, že ja som nejakým klonom Smeru. Ak by to bola pravda, prečo by som v tom čase odchádzal?,“ pýta sa Drucker, ktorý ako nestranícky nominant zastupoval Smer-SD na poste ministra zdravotníctva a krátko aj vnútra. Z postu odišiel na základe vlastného rozhodnutia. „Ak by som chcel byť v Smere, tak som tam a s vysokou pravdepodobnosťou na vysokom mieste kandidátnej listiny,“ tvrdí.

Drucker vyhlásil, že ako minister v rezorte zdravotníctva rozbehol 26 projektov. „Keď sa pozrieme na programové vyhlásenie vlády, možno dve tretiny som splnil za dva roky,“ povedal.

Povrchnosť a populizmus veľkej časti politikov je podľa neho vidieť okrem iného aj na tom, ako zneužívajú napríklad údaje o počte odvrátiteľných úmrtí na Slovensku.

„Dnes počúvam bludy o odvrátiteľných úmrtiach, ako sme na tom zle. Tie čísla sú z roku 2015. Odvtedy OECD nedalo žiadnu novú analýzu. Samozrejme, že je to dnes lepšie. Patríme k špičke v Európe v tom, akým spôsobom bojujeme s odvrátiteľnými úmrtiami. Dve tretiny z nich sa týkajú infarktu alebo náhlej mozgovo-cievnej príhody. Už v roku 2017 sme spustili systém, kde je ročne centrálne riešených, odkonzultovaných s tzv. špecializovanými centrami, až 7500 pacientov. Predtým sme mali 33 percent tzv. sekundárnych prevozov, toto je vyriešené,“ upozornil na systém včasného koordinovania prevozu pacientov s podozrením na infarkt alebo mozgovú mŕtvicu.

Zatiaľ čo v minulosti sa často strácal čas vozením pacientov medzi nemocnicami, dnes sa viac ako 90 percent z nich dostane v bezpečnom čase na miesto, kde ho vedia odborne vyšetriť.

Druckera mrzí, že sa v aktuálnom volebnom období nepodarilo dotiahnuť stratifikáciu nemocníc, zároveň však upozorňuje, že ani to nie je všeliek na problémy zdravotníctva. Najdôležitejšie podľa neho je zmeniť systém financovania zdravotníctva tak, aby lekári neboli platení za kvantitu, teda napríklad od počtu pacientov, ale za výsledky, ktoré pri ich liečbe dosiahli. „Mali sme pripravený zákon o obmedzení zisku zdravotných poisťovní. Nie som proti tomu, aby bol nejaký zisk, každý robí za nejakú odmenu, ale odmena má byť naviazaná na výsledok,“ poznamenal Drucker.

Dobrá voľba má podľa neho široký sociálny program zameraný na podporu výstavby škôlok, podporu rodín s deťmi formou daňových zliav pre rodičov, pomoc seniorom, ktorí by mali priamo dostávať jedno percento z dôchodkových odvodov svojich detí, až po starostlivosť o odkázaných ľudí. „Štvornásobne sa zvýšil počet ľudí nad 85 rokov, nemá sa kto o nich postarať, pričom desaťtisíce ľudí od nás sa starajú o seniorov v susednom Rakúsku. Pritom 184 miliónov každoročne vynakladáme na tzv. Fond aktívnej zamestnanosti. Dávame to nejakým podnikateľom pri dnešnej päťpercentnej nezamestnanosti. Takže peniaze na tento účel máme, ale nedáme ich na ošetrovateľky, tie idú robiť do Rakúska a o našich ľudí sa nemá kto starať,“ povedal Drucker.

Dodal, že cieľom sociálnej politiky okrem iného má byť aj to, aby naši ľudia neodchádzali vo veľkých počtoch pracovať do cudziny, ale ostávali doma. „Ak chceme robiť akékoľvek zmeny, potrebujeme ľudí. Tí chýbajú a budú chýbať. Sociálna politika má smerovať k tomu, že ľudia budú kvalitu života považovať za dobrú a budú ostávať na Slovensku,“ uzavrel Drucker.