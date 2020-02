Psy môžu byť kľúčom k pochopeniu a liečbe rakoviny mozgu

Difúzne gliómy sú najčastejším nádorom mozgu. Vyvíjajú sa v centrálnom nervovom systéme a ovplyvňujú gliové bunky v mozgu.

Lekári považujú tieto nádory za ťažko liečiteľné a miera prežitia je nízka, pričom iba 5% ľudí prežije 5 a viac rokov.

Pokiaľ ide o tieto druhy rakoviny, vedci majú zatiaľ len málo poznatkov k efektívnej liečbe a nevedia, ako sa gliové bunky menia na malígne.

Psy a rakovina

Psy zohrávali významnú úlohu vo vývoji ľudskej civilizácie, no sú rovnako náchylné na rozvoj gliómov ako ľudia.

Predchádzajúci výskum ukázal, že u dospelých psov sa tento druh rakoviny rozvinie približne v rovnakom veku ako u ľudských detí, čo naznačuje, že medzi vekom mozgu a vývojom gliómu môže existovať súvislosť.

Štúdie difúznych gliómov sa doteraz spoliehali na myšacie modely. Mozgy myší sa však veľmi líšia od mozgov človeka alebo psa.

Patológia ľudského a psieho gliómu má mnoho podobností, čo znamená, že psy by mohli poskytnúť najlepší model, ktorý by vedcom pomohol pochopiť tieto typy rakoviny.

Roel Verhaak z Jackson Laboratories v Maine zistil, že gliómy u psov môžu vedcom pomôcť lepšie pochopiť zložitú patológiu difúznych gliómov. Tím zverejnil svoje zistenia v časopise Cancer Cell.

Nádory u psov sú podobné nádorom u ľudí

Cieľom tímu bolo zistiť, či sa nádory gliómu vyvíjajú rovnakým spôsobom u psov a ľudí. Posúdili teda 83 vzoriek posmrtného gliómu psov a porovnávali ich s ľudskými biopsiami dospelých a detí.

Tím vedcov zistil, že tak ľudia, ako aj psi, zdieľajú mutácie v génoch, ktoré patria k dobre známym cestám bunkového cyklu.

Zistili, že vo vzorkách u ľudí aj u psov sa objavilo niekoľko mutácií. To prvýkrát naznačovalo, že u psov aj ľudí sa vyvíjajú tieto typy nádorov podobným spôsobom.

Tím si tiež všimol, že gliómy u psov sa podobali skôr na gliómy detí ako dospelých, a zistili, že k mutáciám došlo v podobných obdobiach života u psov aj u detí.

Napríklad vzorky dospelých nádorov obsahovali mutácie v géne IDH1, ale vyskytovali sa iba v malej miere v detských a psích vzorkách. Na vzorkách od psov a detí si tiež všimli podobné zmeny v počte chromozómov.

Tím nakoniec zistil, že zmeny v imunitnom systéme v tkanive obklopujúcom nádory boli podobné medzi vzorkami ľudí a psov.

Liečba psov pomôže ľuďom

Vedci sa domnievajú, že použitie existujúcej liečby na liečbu gliómu u psov by mohlo viesť k pokroku v liečbe tohto stavu u ľudí.

Použitie imunoterapie na psoch by vedcom umožnilo nájsť spôsoby, ako dosiahnuť podobný úspech u ľudí.

Tieto výsledky by mohli pomôcť vedcom pochopiť vzťah medzi ďalšími druhy rakoviny ľudí a rakovinou psov. To by zase mohlo viesť k vývoju lepšej liečby psov aj ľudí.

Ak informácie z tejto novej štúdie budú viesť k vývoju liečby rakoviny, môžu byť psy skutočne najlepším priateľom človeka.