Prezidentka: Voľba šéfa GP bude kľúčová, ľudia by na to mali myslieť pri voľbách

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka. Občania by preto mali myslieť aj na to, že rozhodovať o ňom budú poslanci, ktorých si zvolia vo voľbách 29. februára. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti po utorkovom stretnutí s hlavnou európskou prokurátorkou Laurou Codrutou Kövesi.

Pre nový parlament bude voľba generálneho prokurátora podľa prezidentky „prvá veľká možnosť zásadne zlepšiť vymožiteľnosť práva na Slovensku a zároveň pôjde aj o potrebný symbolický krok k očiste našej justície“. Zdôraznila, že aj vďaka zverejneným informáciám už všetci veľmi dobre vedia, že je nesmierne dôležité, aby takéto funkcie zastávali osobnosti, ktoré budú spĺňať nielen odborné, ale aj osobnostné predpoklady.

Prokurátorka na stretnutí predstavila Čaputovej svoje plány. Zároveň požiadala o politickú podporu v otázke navýšenia počtu európskych delegovaných prokurátorov, ktoré má formálne potvrdiť Rada Európskej únie. Slovensko by podľa návrhu malo mať troch až štyroch európskych delegovaných prokurátorov.

Zvýšenie počtu prokurátorov vidí prezidentka ako odôvodnené. „Už v úvodnej fáze fungovania sa bude musieť Európska prokuratúra vysporiadať s približne troma tisíckami existujúcich prípadov z národných prokuratúr, pričom sa odhaduje, že ďalších 2000 nových prípadov tento úrad vygeneruje hneď v prvom roku svojej činnosti,“ argumentuje.

Prezidentka vo svojom stanovisku podporila pôsobenie Kövesi v európskom úrade. Funkčný, personálne zabezpečený a akčný úrad pod vedením skúsenej európskej prokurátorky podľa nej prispeje k zodpovednosti a dodržiavaniu pravidiel v Európskej únii.

Ako pripomenula prezidentka, Kövesi je bývalá rumunská generálna prokurátorka, ktorá svojho času poslala za korupciu pred súd desiatky vysoko postavených politických funkcionárov.

Európska prokuratúra, ktorej začiatok fungovania sa očakáva v novembri tohto roku, bude nezávislým orgánom Únie zodpovedným za vyšetrovanie, stíhanie a podávanie obžaloby na páchateľov trestných činov proti finančným záujmom Únie. Napríklad podvodov, korupcie, cezhraničných podvodov s DPH nad desať miliónov eur. Na tento účel bude Európska prokuratúra viesť vyšetrovania, vykonávať úkony trestného stíhania a plniť úlohy prokurátora na príslušných súdoch členských štátov. V súčasnosti sa na posilnenej spolupráci zúčastňuje 22 členských štátov. Európska prokuratúra bude mať sídlo v Luxemburgu.