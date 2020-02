Andrej Danko chce ešte do volieb udeliť štátnu cenu J. M. Hurbana

Povedal to v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, podľa ktorého zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka nie je v rozpore s Ústavou SR.

„Urobím všetko pre to, aby som ešte stihol do 29. februára, možno pri príležitosti výročia smrti Jozefa Miloslava Hurbana, odovzdať túto cenu, tak aby sme naplnili to, čo nám zákon umožňuje,“ povedal Danko na stredajšej tlačovej konferencii. Danko je podľa svojich slov rád, že došlo k uznaniu zo strany ÚS.

Podľa zákona udeľuje cenu Jozefa Miloslava Hurbana predseda Národnej rady (NR) SR a cenu Alexandra Dubčeka vláda SR. Právnu normu, ktorú prijal parlament s účinnosťou od 1. januára 2018, napadol na ÚS vtedajší prezident SR Andrej Kiska. Argumentoval, že štátne vyznamenania, za ktoré označil aj novozriadené štátne ceny, môže podľa ústavy udeľovať len hlava štátu, pokiaľ na to nesplnomocní iný orgán. S jeho podaním sa stotožnila aj súčasná prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Príslušný zákon stanovuje, že štátne ceny sa udeľujú za zásluhy, výsledky práce alebo činy mimoriadne významné pre rozvoj jednotlivých oblastí spoločenského, ekonomického alebo kultúrneho života v SR. Ich súčasťou, na rozdiel od štátneho vyznamenania, je aj finančná odmena, a to v sume 25-násobku priemernej mesačnej mzdy. Zatiaľ štátnu cenu nikomu neudelili.

Zákon schválila NR SR v októbri 2017. Podľa vtedajšieho premiéra Roberta Fica (Smer-SD) vládna koalícia tak urobila aj pre nesúhlas s tým, ako prezident Kiska udeľoval štátne vyznamenania.