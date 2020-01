Rezignáciu dekana FIIT STU žiada 31 zamestnancov, inak hrozia štrajkom

Okamžitú rezignáciu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Ivana Kotuliaka žiada 31 zamestnancov fakulty v štrajkovej pohotovosti. V prípade nenaplnenia ich požiadavky sú pripravení vstúpiť k 17. februáru do ostrého štrajku a nezačať výučbu v letnom semestri. TASR o tom informoval štrajkový výbor.

Zamestnanci vo svojom vyhlásení píšu, že bez dôvery vo vedenie a osobu Kotuliaka nedokážu ďalej pôsobiť na fakulte tak, aby to bolo v súlade so zásadami ich morálnej integrity. „Preto žiadame, aby dekan Ivan Kotuliak vyvodil osobnú zodpovednosť a okamžite rezignoval na post dekana FIIT,“ uviedli. V opačnom prípade hrozia ostrým štrajkom.

„Dekan Ivan Kotuliak nemá našu dôveru. Porušil verejný sľub a účelovo zamestnal 18 nových ľudí,“ argumentujú. Kotuliak podľa nich svojím konaním ohrozil záujem fakulty na férovom a demokratickom priebehu senátnych volieb a poškodil dobré meno univerzity.

Zamestnanci zároveň žiadajú Akademický senát (AS) STU, aby sa na svojom mimoriadnom zasadnutí 3. februára opätovne zaoberal a prehodnotil rozhodnutie o neplatnosti januárových volieb do AS FIIT STU. „Vyhlásenie volieb do Akademického senátu FIIT STU zo 16. 1. 2020 za neplatné, bez skúmania vplyvu procesného pochybenia na výsledok volieb, spochybňuje naše nároky na právnu istotu aj našu dôveru v platnosť základných demokratických princípov v rámci organizácie volieb do AS FIIT STU,“ deklarovali.

Pomery na fakulte sa dostali do pozornosti médií, keď vedenie FIIT STU v Bratislave ukončilo 9. januára pracovný pomer s bývalou dekankou Máriou Bielikovou. Následne vznikla petícia, ktorá vyzývala dekana fakulty Ivana Kotuliaka, aby okamžite zrušil jej výpoveď. Signatári s požiadavkou uspeli. V utorok (28. 1.) však Bieliková oznámila, že na FIIT sa už nevráti, dôvodom je podľa nej problém s demokraciou.

V januári sa uskutočnili tiež voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 - 2023. Vyhlásili ich za neplatné. Dôvodom mal byť nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok, a počtu odovzdaných hlasovacích lístkov. Pôvodne mala do senátu kandidovať aj Bieliková.