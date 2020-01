Premiér: Neúspech ďalšej voľby predsedu NS SR svedčí o stave súdnictva

Neúspech tretej voľby predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR svedčí o stave súdnictva, ale aj o tom, že jeho samoočistné mechanizmy až tak nefungovali. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že to, kto je s kým kamarát, by malo ísť pri voľbe bokom a rozhodovať by sa malo najmä podľa odbornosti a morálnosti.

„Hlasovanie bolo vyrovnané, ani jeden z kandidátov nezískal najväčší počet hlasov. Možno aj to trochu svedčí o stave súdnictva, ktoré dodnes vysielalo až 'štipľavé' odkazy voči exekutíve, že sú sebestační, nedotknuteľní, že si žijú vo vlastnej ulite, vo vlastnej kukle, a že sa do nich nemáme starať, že sa o seba vedia postarať. Ukázalo sa, že to asi až tak dobre nefungovalo, že tie samoočistné mechanizmy nášho súdnictva nefungovali,“ povedal premiér.

Súdna moc si podľa jeho slov týmto nepomáha pri postupnom prinavrátení dôvery v súdnictvo. Súčasný stav považuje aj za výsledok práce samotných sudcov a spôsobu, akým súdnu moc vykonávajú. Poznamenal, že je to vizitka aj ich správania a nesmú si predtým zatvárať oči.

Pellegrini podľa vlastných slov verí, že pod verejným a spoločenským tlakom sa konečne nájde osoba, ktorá bude ochotná postaviť sa na čelo slovenského súdnictva a nájde podporu u sudcov. Zdôraznil, že pri voľbe predsedu NS by mala dominovať odbornosť. „Predseda NS je samozrejme najvyšší výkonný sudca, ktorý v štáte je a mal by byť morálnou autoritou a hlavne najvyšším odborníkom, na ktorého rozhodnutia alebo názory sa budeme môcť ako spoločnosť plne spoľahnúť,“ povedal.

Súdna rada SR v pondelok ani na tretí pokus nezvolila predsedu NS SR. Voľba bola prvýkrát verejná. Ani jedna z kandidátok, ktorými boli Jana Bajánková a Soňa Mesiarkinová, nezískala dostatočný počet hlasov. Voľba bude opäť 30. marca. Kandidátov budú môcť oprávnené subjekty navrhovať do 10. marca.