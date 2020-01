Dopravcovia z UNAS trvajú na svojich požiadavkách, opäť hrozia štrajkom

UNAS zároveň očakáva od Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR do pondelka 16.00 h odpoveď na návrhy zliav na mýte a od Ministerstva financií SR spracovanie predloženého návrhu na zmenu dane z motorových vozidiel. V opačnom prípade hrozí únia štrajkom, informovala UNAS vo vyhlásení zaslanom médiám.

„Únia sa dištancuje od akýchkoľvek vyhlásení a podpisov zmlúv s Ministerstvom financií a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré odsúhlasil a podpísal Česmad Slovakia. Od dnešného dňa jedná Únia autodopravcov Slovenska samostatne,“ uviedli dopravcovia v reakcii na zmierlivejší postoj zástupcov združenia Česmad k návrhom na zľavy z mýtneho a cestnej dane pre domácich dopravcov ponúknuté v minulom týždni MDV. Podľa ministerstva dopravy sú požiadavky UNAS nesplniteľné a Slovensko by sa podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) schválením tohto návrhu dostalo aj do rozporu s európskymi pravidlami.

Česmad v stredu (22. 1.) prijal návrh rezortu financií na úpravu dane z motorových vozidiel. Ten spočíva v zrušení malusov na vozidlá, ktoré majú viac ako 13 rokov. Aj autá, ktoré sú najstaršieho dáta, by tak mali mať minimálne nárok na 20-percentnú zľavu. Združenie je zároveň pripravené prijať návrh rezortu dopravy na zľavy zo sadzieb mýta od prvého kilometra. Na konci roka by sa malo spočítať, do ktorej zľavy kamión patrí, a podľa toho sa spätne aplikuje zľava od prvého kilometra.

Podľa hovorkyne Ministerstva financií (MF) SR Alexandry Gogovej rokoval Érsek v pondelok o aktuálnom stave v kamiónovej doprave s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD). O konkrétnych návrhoch budú ministri v stredu (29. 1.) informovať Vládu SR.

„Ministerstvo financií aktuálne kvantifikuje dopady návrhu, ktorý rezortu predložilo združenie UNAS, a v ktorom autodopravcovia navrhli úplne nový systém výpočtu dane z motorových vozidiel,“ uviedla Gogová. Rovnako aj rezort dopravy podľa hovorkyne prepočítava a vyhodnocuje posledný doručený návrh UNAS. „Je dôležité pripomenúť, že nie je dôvod vyvíjať nátlak a prijať extrémne rýchlo unáhlené riešenie v priebehu niekoľkých hodín či dní. Daň z motorových vozidiel za rok 2020 bude splatná koncom januára 2021 a rovnako tak zľavy z mýta je možné uplatniť až od začiatku júla tohto roka,“ upozornila Gogová. Na nájdenie optimálneho riešenia je podľa nej dostatok času.