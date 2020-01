Danko: Zrušíme diaľničné známky, pokiaľ nebudú postavené diaľnice

Vážnym signálom od opozičných strán je pozvať bez akýchkoľvek zábran cudzie vojská na naše územie. SNS nedovolí, aby po sovietskych vojskách prišli na Slovensko americké. Politika má byť o diskusii ako pomôcť ľuďom. „Tak ako sme začali s rekreačnými poukazmi na dovolenku doma či letný tábor a športovými poukazmi na podporu detí v športových kluboch, znížením daní firmám a znížením DPH na ubytovanie či potraviny, chceme pokračovať po zvýšení minimálnych dôchodkov, zvýšením dôchodkov systémovo všetkým seniorom,“ zopakoval predseda parlamentu a SNS zákony, ktoré pomohli alebo pomôžu občanom Slovenskej republiky.

V politike strana SNS chce presadiť množstvo návrhov, ktoré napríklad urýchlene postavia diaľnice a cesty. „Počas tohto volebného obdobia sa podarilo postaviť či zrekonštruovať štadióny a športové haly, ktoré umožňujú našim aj najmenším športovým talentom sa rozvíjať. Celkovo som sa snažil podporiť šport a turizmus. Mali by sme mať jednotnú propagáciu Slovenska a slovenských produktov, aby sme mali dobré meno a pritiahli väčšie množstvo turistov,“ zopakoval šéf národniarov opatrenia, s ktorými ide vo voľbách zabojovať o miesto v parlamente.

„Nebol som doteraz zodpovedný za diaľnice, ale tým by som začal v novej vláde, ak nám ľudia dajú podporu,“ vyhlásil predseda. Ak si Slovensko nepožičia na dostavbu diaľnic, na projektové práce a vyvlastňovanie projektov, tak diaľnice tu nebudú ani do roku 2050. SNS bude presadzovať, aby výstavba diaľnic bolo jednotné stavebné dielo, a aby do toho nehovorili rôzni mestskí poslanci. „Zrušíme diaľničné známky, naši ľudia ich nebudú musieť platiť. Je to asi 70 mil. na výbere, ktoré pri dostavbe nebudú až tak chýbať. Poplatky za diaľničné známky ľuďom iba ubližujú a nepomáhajú s dostavbou diaľnic. Za výstavbu ciest a diaľnic som zodpovedný nebol, ale jeden z prvých zákonov bude stavebný zákon a procesy na ich dokončenie,“ doplnil predseda Andrej Danko na margo otázky ku efektívnej výstavbe diaľnic.

Slovenská národná strana zrušila RTVS poplatky seniorom, ktoré im zbytočne siahali do peňaženiek. „Na tomto staviame, a chceme zrušiť koncesionárske poplatky všetkým občanom. Sociálnym opatrením z dielne SNS bolo zvýšenie minimálnych dôchodkov asi 280 000 seniorom, no vyplatených bolo len niečo cez 10 000 týchto dôchodkov. Ospravedlňujem sa všetkým našim dôchodcom, ktorí ešte zvýšenie tento mesiac nepocítili a súčasne apelujem na pána Richtera, aby konal a urýchlene urobil poriadok a nápravu,“ uviedol na záver šéf SNS Andrej Danko, ktorý presadzuje i iné systémové opatrenia na podporu rodín, našich starých mám či otcov.