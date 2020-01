Lunter vyzval premiéra, aby sa osobne angažoval v spore BBSK so SAD Zvolen

Ako uviedol na sobotňajšom brífingu pred Úradom BBSK v Banskej Bystrici, Lunter už o to, aby sa zasadil o vyriešenie tohto problému, premiéra v uplynulých dňoch žiadal a žiada ho opäť. Podľa neho má totiž v SAD Zvolen 40-percentný podiel samotný štát, a to prostredníctvom spoločnosti MH Manažment. Preto by sa podľa jeho slov o problém mal zaujímať. „Mal by sa postaviť na stranu práva a verejného záujmu, aby neumožňoval oligarchom nás vydierať,“ zdôraznil.

Podľa Luntera sa samosprávny kraj nemôže dať vydierať monopolom, ktorý si nectí európske zákony a ktorý, keď prehrá súdny spor, vyhráža sa zastavením dopravy.

Tento problém už podľa neho nepostihuje len BBSK, ale môže čakať každé mesto na Slovensku. Preto vyzval všetky politické strany, ktoré sa uchádzajú o účasť v budúcej vláde, aby do svojich programov zahrnuli legislatívne zmeny pre modernú verejnú dopravu.

Pellegrini vyzval v piatok (24. 1.) Luntera, aby neustále rokoval s dopravcom SAD Zvolen a vyriešil vzniknutú situáciu. Podotkol, že ak žiada o pomoc premiéra, poukazuje na svoju „neschopnosť“, keďže tieto záležitosti patria do jeho kompetencie.

Vzniknutú situáciu v BBSK kritizoval aj volebný líder koalície mimoparlamentných strán PS-Spolu Michal Truban. Mariána Polónyho zo SAD Zvolen vyzval, aby sa prestal správať ako výpalník. Linky v tejto kauze pritom podľa neho vedú k špičkám vládneho Smeru-SD. Ako uviedol, v Dozornej rade SAD Zvolen sedí Miroslav Čellár, bývalý Pellegriniho asistent. Truban vyzval vládu, aby v prípade potreby vyhlásila mimoriadnu situáciu a využila všetky kapacity štátu na zabezpečenie dopravnej obslužnosti.

Podľa podpredsedu mimoparlamentnej strany Za ľudí Juraja Šeligu sa tisíce ľudí rozhodnutím dopravcu nedostanú do práce, tvrdí, že premiér je nečinný a nechce pomôcť Banskobystrickému kraju. „V SAD Zvolen má (štát) 40-percentný podiel, ktorý spravuje firma MH Manažment. No štát dodnes neurobil nič, aby pomohol BBSK vyriešiť túto situáciu,“ zdôraznil s tým, že si riadne nevykonáva svoje práva v SAD Zvolen.

Demokratická strana chce, aby autoritou pre regionálne autobusy aj vlaky boli vyššie územné celky. V prípade potreby budú môcť kraje oveľa rýchlejšie reagovať na núdzovú situáciu a nahradiť výpadky, myslí si nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Ivan.

Opozičné hnutie OĽaNO tvrdí, že keďže štát je akcionárom v SAD Zvolen, zodpovedá za vzniknutú situáciu. Bude iniciovať zvolanie mimoriadneho Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti za účasti ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD). Chce sa pýtať, akým spôsobom sa štát pričiní o vyriešenie problému. „Občania Banskobystrického kraja potrebujú dennodenne dochádzať za prácou, do škôl, ako aj k lekárovi, nemôžu byť rukojemníkmi autodopravcov,“ reagoval poslanec NR SR Eduard Heger (OĽaNO). Pellegriniho vyzval, aby nepolitikárčil.