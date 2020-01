Mimoriadna situácia v Strážskom má vyriešiť len problém so sudmi s PCB

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s prítomnosťou toxického odpadu v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske má urýchliť odstránenie a zneškodnenie sudov obsahujúcich polychlórované bifenyly (PCB). Ďalších dvoch environmentálnych záťaží, ktoré v okolí Strážskeho eviduje Ministerstvo životného prostredia SR, sa mimoriadna situácia netýka. Pre TASR to potvrdil hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

„V danej lokalite sa nachádza viacero environmentálnych záťaží, areál bývalého podniku Chemko Strážske a priľahlá oblasť bývalého podniku, odkalisko Poša a zvlášť sudy,“ vyjadril sa Ferenčák s tým, že skorodované sudy sú zdrojom envirozáťaže. Ako doplnil, rozhodnutie legislatívne prevziať na seba problém s nájdenými sudmi s odpadom z výroby PCB látok v oblasti bývalého podniku, sa ministerstvo vnútra rozhodlo v októbri minulého roka počas obhliadky lokality. Vyhlásenie mimoriadnej situácie má podľa jeho slov umožniť ich odstránenie. „Vytekajúce sudy by mali byť následne odstránené a zneškodnené odbornou firmou, ktorá má potrebné oprávnenia na nakladanie s nebezpečným odpadom,“ vysvetlil ďalší postup.

„Čo sa týka samotného areálu bývalého podniku Chemko Strážske, tu mal Košický samosprávny kraj pripravený projekt na zber a likvidáciu sudov ešte v roku 2013. Projekt sa volal “Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB vo vybraných lokalitách okresu Michalovce„. Projekt stroskotal na neumožnení vstupov do areálu podniku Chemko Strážske v likvidácii,“ priblížil Ferenčák snahu autorít zistiť situáciu s toxickým odpadom súvisiacu s druhou environmentálnou záťažou v okolí Strážskeho. Ako doplnil, v tejto časti bude podrobný geologický prieskum realizovať ministerstvo životného prostredia, využijúc financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. „Samotný podrobný geologický prieskum bude pokračovať ešte počas budúceho roka. Na základe jeho výsledkov budeme vedieť, akú metódu použiť a s tým spojené ďalšie aspekty,“ doplnil.

V súvislosti s Odkaliskom Poša Ferenčák uviedol, že riešenie tejto environmentálnej záťaže patrí medzi priority envirorezortu. „Nateraz vieme potvrdiť, že ministerstvo zabezpečí podrobný geologický prieskum prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, pričom prípravné práce už začali. So samotnými vrtnými prácami by sa malo začať v aktuálnom štvrťroku, pričom prieskum by mal byť hotový v druhej polovici tohto roka. Tento prieskum ukáže a aj potvrdí, či a aké znečisťujúce látky sa v odkalisku nachádzajú,“ uzavrel s tým, že cieľom ministerstva je celú lokalitu rekultivovať.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie pre toxický odpad, ktorý sa nachádza v blízkosti areálu bývalej spoločnosti Chemko Strážske, oznámila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) v stredu. Rezort je teraz zodpovedný za likvidáciu zdroja nebezpečného odpadu. Následne má byť MŽP SR zodpovedné za odstránenie environmentálnej záťaže formou sanácie ovzdušia, vody a pôdy, priblížila ministerka.

Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako šla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu začiatkom minulého roka aj majiteľ susedných pozemkov.