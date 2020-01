SaS v súvislosti s mýtnym tendrom podáva podnet na Európsku komisiu

„Problém je najmä so smerovaním výnosov z mýta. Tie mali ísť všetkým správcom komunikácie, ktorí by tak mali dostatok zdrojov na opravu ciest a mostov. Treba pripomenúť, že EÚ sa rozhodla, že od roku 2028 bude jednotný výber mýta v celej Únii na základe jedinej palubnej jednotky. Osobne si myslím, že po skončení zmluvy so SkyToll treba čím skôr prejsť na systém mýta, ktorý je kompatibilný s EÚ,“ povedal dopravný expert SaS Jozef Drahovský.

Strana SaS rozumie dopravcom, pre ktorých je každý deň, čo tento nevýhodný stav trvá, dôležitý. „Rozhodli sme sa konať. Obraciame sa preto s podnetom na Európsku komisiu, aby prešetrila prípad slovenského elektronického mýta aj z hľadiska nedovolenej štátnej pomoci. Vnútorný trh EÚ je založený na širokej hospodárskej súťaži a členské štáty by nemali poskytovať takú podporu, ktorá by vybrané firmy neoprávnene zvýhodnila oproti ich konkurentom. SkyToll je jedna z najziskovejších firiem na Slovensku. Máme podozrenie, že ich zisky sú neprimerane vysoké, čo by mohlo napĺňať nedovolenú štátnu pomoc,“ doplnil predseda SaS Richard Sulík.

V prípade, že EK potvrdí, že ide o nedovolenú pomoc, SkyToll bude podľa SaS povinný vrátiť Slovensku nadmerne inkasované finančné prostriedky spolu s úrokom. „Ak bude SaS súčasťou vlády, budeme sa tejto zmluve intenzívne venovať a hľadať všetky možné alternatívy, ako ju vypovedať. Sme totiž presvedčení, že neexistuje zmluva, ktorá by bola nevypovedateľná,“ uzavreli liberáli.