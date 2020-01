Video: Bozkávacia kamera odhalila viac, ako si mladý pár želal

Bozkávacia kamera je výmysel, ktorý počas prevažne amerických futbalových a hokejových zápasov sníma mladé páry, od ktorých sa očakáva, že sa v tom momente pobozkajú alebo si inak prejavia lásku. Zábery sa zobrazujú na veľkom plátne uprostred ihriska, takže ich môže vidieť celé prítomné publikum aj televízni diváci.

Žiaľ, tento pár nebol veľmi šťastný, keď si kamera zvolila práve ich. Ako môžete vidieť na videu, kamera zacielila muža so ženou práve vtedy, keď sa bozkávali. Keď si ale muž všimol, že ho natáčajú, hneď sa od svojej partnerky odvrátil, na čo žena zareagovala pomerne ľahostajne.

When you kiss your side chick and realize your marriage is over cuz you're on camera



