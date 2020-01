Video: Nová internetová výzva vyzerá jednoducho, ale zvládnu ju len profíci

Američanka Jax Kranitzová sa stala autorkou novej internetovej výzvy, ktorá na prvý pohľad vyzerá jednoducho.

Kranitzová je študentka na Univerzite v Iowe a profesionálne sa venuje tancu a gymnastike. Predmetom jej výzvy je ľahnúť si bruchom na dlážku a založiť si ruky za chrbát. To je tá časť, ktorú zvládne každý. To, čo má nasledovať, je už ale ťažšie.

Keď ležíte, mali by ste sa pokúsiť postaviť zo zeme tak, aby ste sa pritom neprevalili na chrbát alebo bok. Ruky pritom musíte mať stále založené za chrbtom. Výzva sa dá splniť jedine tak, že nohy preložíte dopredu a posuniete sa nimi postupne až do stojacej polohy.

someone please duet this and see if you can get it faster #fyp #foryou #foryoupage #newflexchallenge #challenge #gettingup #viral #trendinf

Výzvu sa pokúšalo splniť množstvo ľudí na internete, z ktorých len niektorí mali šťastie. Na jej splnenie potrebujete okrem odhodlania aj obrovskú dávku flexibility.

Alright, let me flex a little bit on you guys too #FlexChallenge pic.twitter.com/AaeVwQWvmA

#FlexChallenge lay on the floor with your hands behind your back and try standing up without going on your side pic.twitter.com/UJTmhEmmtS