Politické hnutie Socialisti.sk chce skrátiť pracovný týždeň na 4 dni

Mimoparlamentné politické hnutie Socialisti.sk chce otvoriť verejnú diskusiu o skracovaní pracovného času tak, aby sa do roku 2030 vytvorili podmienky pre zavedenie 4-dňového pracovného týždňa alebo 6-hodinového pracovného dňa. Informoval o tom Matej Pintér, hovorca hnutia.

„Navrhujeme skrátenie pracovného času pri zachovaní súčasnej mzdy. Môže to znieť revolučne, ale tak znela aj požiadavka na 8-hodinový pracovný deň alebo 5-dňový pracovný týždeň pred viac ako sto rokmi. Nezabúdame, že jedným z výdobytkov Pražskej jari v roku 1968 bolo zavedenie voľnej soboty. Ako politickí dedičia socializmu s ľudskou tvárou chceme, aby sa stalo Slovensko priekopníkom sociálnych práv v Európe a v rámci tohto cieľa sa zamerať na to, aby ľudia trávili viac času so svojimi blízkymi, aby mohli v pokoji vyzdvihnúť svoje deti zo škôl a škôlok a aby mali viac času na seba, na svoje záľuby, vzdelávanie, kultúru a oddych,“ predstavil svoju víziu predseda hnutia Eduard Chmelár.

Poukázal zároveň na to, že skracovanie pracovného času je trendom vyspelej Európy. Je nevyhnutné aj pre Slovákov, ktorí trávia v práci o stovky hodín viac ako napríklad Nemci. Podľa Chmelára budúcnosť znamená menej práce.

Chmelár zdôraznil, že ani 8-hodinový pracovný čas, ktorý dnes máme, nevznikol ako prirodzená vec alebo dar vlády, ale výsledok tvrdých a neraz aj krvavých zápasov pracujúcich za lepší život. Dnes, keď nástup robotizácie podľa OECD ohrozuje väčšinu pracovných miest na Slovensku, je najvyšší čas pripraviť sa na tento trend tým, že sa o prácu podelíme. Chmelár citoval viaceré vedecké štúdie, podľa ktorých by celosvetový prechod na kratší pracovný týždeň o polovicu znížil emisie CO2 vypustené v tomto storočí, pričom štáty s kratším pracovným týždňom majú menšiu ekologickú stopu.

„Zmysel ľudského života nie je v tom, aby sme pracovali čo najdlhšie, a potom rýchlo umreli, aby sme nikoho neobťažovali. Sme predovšetkým ľudia, ktorí majú svoje deti, rodičov, priateľov a potrebujú im venovať svoj čas,“ dodal Chmelár.