Pravda o plnotučnom mlieku: Takto vplýva na vašu váhu

Mlieko je veľmi dôležitou súčasťou vyváženej stravy, no ktoré by sme si mali vybrať, aby sme mali čo najväčšiu šancu schudnúť? Štúdia potvrdila, že kravské mlieko môže zdvojnásobiť stratu tuku v porovnaní so sójovým mliekom a sacharidovým nápojom.

Predpokladá sa, že tento pozitívny benefit prináša vitamín D a vápnik, ktorý sa v kravskom mlieku nachádza. Približne 50 percent obéznych ľudí trpí nedostatkom vápnika a polovica všeobecnej populácie má nedostatok vitamínu D.

Nová štúdia publikovaná v časopise The American Journal of Clinical Nutrition zistila, že deti, ktoré pijú plnotučné mlieko, majú o 40 percent nižšie riziko vzniku obezity. Vedci preskúmali 29 samostatných štúdií vykonaných v siedmich krajinách, ktorá zahŕňala takmer 21 000 detí.

Z nich 18 štúdií naznačilo, že u detí, ktoré každý deň pijú plnotučné mlieko, je menšia pravdepodobnosť, že budú mať obezitu alebo nadváhu. Zistenia sú v rozpore s mnohými medzinárodnými smernicami, podľa ktorých by deti mali piť nízkotučné mlieko, aby sa vyhli nárastu hmotnosti.

Jonathon Maguire, spoluautor štúdie, uviedol:

„Väčšina detí v Kanade a Spojených štátoch denne konzumuje kravské mlieko a pre mnoho detí je hlavným zdrojom tukov v potrave. V našom hodnotení deti, ktoré vo veku dvoch rokov podľa súčasných odporúčaní prešli na mlieko so zníženým obsahom tuku, neboli chudšie ako deti, ktoré konzumujú plnotučné mlieko.“

Podľa Maguira je teraz ďalším krokom skúmať príčiny a následky:

“Plnotučné mlieko môže súvisieť s inými faktormi, ktoré znižujú riziko nadváhy alebo obezity. Randomizovaná kontrolovaná štúdia by pomohla zistiť príčinu a následok, ale žiadna literatúra to doteraz nenašla.“

Žiadna zo skúmaných štúdií nenaznačila, že by pitie nízkotučného mlieka znížilo riziko obezity alebo nadváhy.