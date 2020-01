Video: Rybári našli v šťuke niečo tvrdé. Keď ju rozrezali, neverili vlastným očiam

Roger, Andy a Jeremiah lovili ryby v rieke Mississipi v meste Lacrosse vo Wisconsine, keď sa im podarilo chytiť šťuku severnú. Už na prvý pohľad však bolo jasné, že s ňou niečo nie je v poriadku. V tele šťuky bolo niečo tvrdé a muži začali hádať, čo by sa tam mohlo skrývať.

Pozrite si video: Američania možno našli vlastnú Lochnesskú príšeru

Roger chytil mobil a začal natáčať, čo zo šťuky vylezie. Chlapi tipovali, že by to mohla byť korytnačka, no skutočný nález ich úplne vyviedol z miery. Po rozrezaní našli v šťuke jej vlastný úlovok, ktorý bol napodiv ešte stále živý.

Video: Ryba sa zaslúžila druhú šancu na život