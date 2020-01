Video: Susedia si do garáže odložili pyrotechniku. Takto na to doplatili

Elektrikár z americkej Nebrasky práve opravoval vedenie vedľa domu v Omahe, keď si všimol, že v susedstve sa rozhorela garáž. Neváhal, a hneď na miesto privolal hasičov.

Elektrikár potom spolu s kolegami rýchlo skontroloval, či sa v dome vedľa garáže niekto nachádza, no doma nikoho nenašli. Po rýchlej prehliadke garáže sa im podarilo vytiahnuť von motorku, no vtom odniekiaľ začali strieľať silvestrovské rakety.

Hasiči prišli do niekoľkých minút, ale dom s garážou sa im už nepodarilo zachrániť – všetko zhorelo do tla. Ukázalo sa, že majiteľ domu bol v čase požiaru spolu so synom na rybačke a vrátil sa až neskôr. Rodina v garáži pred Silvestrom skladovala pyrotechniku, ktorú v čase ich neprítomnosti pravdepodobne samovoľne zapálil nedohorený cigaretový špak. Presnú príčinu požiaru sa však nepodarilo zistiť.

Ohňostroj nevydržal do Silvestra