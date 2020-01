Pri dopravnej nehode v okrese Nitra vyhasol život 16-ročného chlapca

Ešte len 18-ročný vodič pravdepodobne nezvládol riadenie a s osobným autom narazil čelne do stromu. „Vodič bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Jeho 16-ročnému spolujazdcovi však už nedokázala život zachrániť ani privolaná rýchla lekárska pomoc,“ uviedla polícia.

Okolnosti, príčina a miera zavinenia tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania polície. Dokumentovanie miesta nešťastia si vyžiadalo odklon dopravy.

„Polícia pristúpila k zvýšeným opatreniam v dohľade nad cestnou premávkou. Hliadky dopravnej, poriadkovej a aj železničnej polície budú vo zvýšenej miere dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ doplnila polícia.