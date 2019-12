Trump kritizoval Time za to, že za osobnosť roka vyhlásil Thunbergovú

Prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok kritizoval rozhodnutie časopisu Time, ktorý vyhlásil švédsku klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú za osobnosť roka 2019 a označil ho za "smiešne".

„Také smiešne. Greta musí pracovať na svojom probléme zvládať hnev, a potom nech si zájde s kamarátkou na nejakú dobrú filmovú klasiku,“ napísal Trump na Twitteri a Thunbergovej odkázal, aby sa uvoľnila a oddychovala. Thunbergová si následne citáty z Trumpových odporúčaní vpísala do svojho profilu na Twitteri, kde sa opísala ako „tínedžerka pracujúca na zvládaní svojho problému s hnevom, ktorá v súčasnosti oddychuje a s kamarátkou pozerá dobrú filmovú klasiku“.

Ako konštatovala agentúra AP, nie je to prvýkrát, čo Trump slovne zaútočil v prípade, že nebol za svoj vplyv ocenený on. Keď časopis Time za osobnosť roka v roku 2015 vyhlásil nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, Trump ju obvinil z toho, že „ničí Nemecko“. On sa vtedy v zozname Time umiestnil na druhom mieste.

Trump je tento týždeň už druhým svetovým lídrom, ktorý 16-ročnú aktivistku kritizoval. Po tom, ako Thunbergová vyjadrila svoje znepokojenie nad rastúcim násilím voči domorodému obyvateľstvu Brazílie, ktoré chráni amazonský prales pred nelegálnym výrubom, voči jej slovám v utorok ostro vystúpil brazílsky prezident Jair Bolsonaro.

Greta Thunbergová sa stala známou po tom, ako vlani denne protestovala pred švédskym parlamentom, pričom žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene. Mladých ľudí na celom svete tým inšpirovala k vlne protestov známych ako „Piatky za budúcnosť“.