O tieto témy sa Slováci najviac zaujímali na Google v roku 2019

Slováci podľa nej smútili nad odchodom legendy, stratou svetového kultúrneho dedičstva či dopravnou tragédiou. Naopak, tešili sa zo športových úspechov a sledovali aj voľbu hlavy štátu, eurovoľby či ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva v dedine na východe Slovenska.

Slováci sa na Googli najviac zaujímali o Karla Gotta, majstrovstvá sveta v hokeji, prezidentské voľby, Tour de France, Žihadielko, Notre Dame, eurovoľby, Zuzanu Čaputovu, Fekišovce a Ples v opere.

„Nestáva sa často, že je to práve udalosť z konca roka, ktorá obsadí prvú priečku vo výročných rebríčkoch. Síce sa jednalo o smutnú správu, a to o odchod Karla Gotta, zároveň to ale poukazuje na fakt, akou veľkou osobnosťou bol a aký blízky vzťah k nemu Slováci prechovávali,“ komentovala tohtoročný rebríček PR manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko Alžbeta Houzarová.