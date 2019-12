Ministerstvo financií navrhuje limit verejných výdavkov pre budúci rok

Limit verejných výdavkov pre budúci rok by mal byť na úrovni 39,326 miliardy eur, čo zodpovedá dosiahnutiu štrukturálneho deficitu na úrovni 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ide o strop výdavkov, ktorý je schválený v rozpočte verejnej správy na rok 2020 a ktoré môže verejná správa v budúcom roku minúť. Vyplýva to z návrhu na spustenie korekčného mechanizmu, ktorý pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR a budúci týždeň by o ňom mala rozhodnúť vláda.

Povinnosť pripraviť návrh na spustenie korekčného mechanizmu vyplýva rezortu financií zo zákona o rozpočtových pravidlách, vzhľadom na minuloročné odchýlenie od plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte. Toto pravidlo definuje vyrovnaný rozpočet ako štrukturálny deficit na úrovni 0,5 % HDP alebo adekvátne rýchly postup k jeho dosiahnutiu.

O odchýlke vo vývoji verejných financií informovalo MF koncom novembra. Štrukturálny deficit vlani dosiahol 1,6 % HDP, čím podľa ministerstva došlo k výraznému odchýleniu od požadovanej konsolidačnej trajektórie o 0,6 % HDP. Výrazné odchýlenie zaznamenalo aj výdavkové pravidlo, a to o 1,1 % HDP. Celkové hodnotenie, ktoré zohľadňuje dodatočné faktory nad rámec jesennej notifikácie Eurostatu, potvrdzuje výrazné odchýlenie štrukturálneho salda na úrovni 0,6 % HDP. V prípade výdavkového pravidla sa zvyšuje výrazné odchýlenie na 1,3 % HDP.

Rezort financií pripravil návrh, ktorý plánuje predložiť na posledné tohtoročné rokovanie vlády v stredu 18. decembra. V návrhu je pre rok 2020 stanovený limit verejných výdavkov na úrovni 39,326 miliardy eur. „Znamená to, že subjekty verejnej správy nebudú môcť minúť viac, než majú schválené v rozpočte. Okrem toho rezort financií zverejní v máji a auguste budúceho roka monitoring plnenia výdavkového limitu,“ informovalo MF SR.