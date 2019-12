Tento druh piva patrí medzi najzdravšie. Oplatí sa ho piť každý deň

Dobré správy pre všetkých pivkárov! Odborníci na črevnú mikroflóru ohlasujú, že niektoré pivá môžeme právom považovať za „veľmi zdravé“, pretože mimoriadne pozitívne vplývajú na zdravie čriev.

Silné belgické pivá, vrátane značiek Hoegaarden, Westmalle Tripel a Echt Kriekenbier, podľa profesora z Amsterdamskej univerzity Erica Claassena obsahujú množstvo probiotických mikróbov, ktoré ponúkajú širokú škálu zdravotných prínosov.

Profesor Claassen uvádza, že na rozdiel od väčšiny populárnych pivných značiek sú pivá, ktoré prechádzajú dvojnásobným kvasením, oveľa zdravšie. Druhé kvasenie pivu prepožičiava suchšiu a výraznejšiu chuť. Používa sa pri ňom špeciálny druh kvasníc, ktoré možno nájsť v tradičných pivovaroch. Tieto kvasnice dokážu zničiť nebezpečné baktérie v ľudských črevách.

„So silným pivom dostávate aj silnú dávku zdravia,“ hovorí Claassen, ktorý zároveň dodáva, že jeho cieľom nie je dosiahnuť, aby bežný konzument prepadával alkoholizmu, ale skôr šíriť osvetu o tom, že mierny príjem týchto druhov piva môže priniesť priaznivé účinky.

„Nesnažíme sa poskytnúť ľuďom dôvod, prečo by mali piť viac piva,“ hovorí Claassen. „Tí z nás, ktorí bojujú za pevné zdravie, vedia, že je ťažké prestať piť po jednom pohári. Alkohol je vo vysokých koncentráciách škodlivý, ale ak by ste denne vypili len jedno z týchto pív, veľmi by ste zdraviu svojich čriev prospeli.“

Zdravotné prínosy probiotík sú väčšine ľudí dobre známe. Môžeme ich nájsť napríklad v jogurte, kimčchi alebo kefíre a často sa berú aj formou doplnku stravy. Za ich najväčší prínos sa považuje schopnosť obnoviť prirodzenú rovnováhu baktérií v črevách po prekonaní choroby a liečbe antibiotikami. Probiotiká tiež pomáhajú zmierniť nadúvanie a príznaky syndrómu dráždivého čreva.