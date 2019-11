Rajtár: Fico je ten posledný, kto má rozhodovať o presune zlata

Poslanci Národnej rady SR z Demokratickej strany podporia presun slovenského investičného zlata z britských trezorov na Slovensko len v tom prípade, ak Národná banka Slovenska potvrdí, že jeho súčasné umiestnenie predstavuje reálne riziko a má na jeho uloženie vhodné priestory, osobitne z hľadiska bezpečnosti.

„Od guvernéra NBS Petra Kažimíra zároveň očakávame ubezpečenie, že centrálna banka bude môcť vykonávať finančné operácie s týmto investičným zlatom tak, ako to robila, keď bolo uskladnené vo Veľkej Británii. Nemôže to fungovať spôsobom, že Robert Fico si niečo zmyslí, poslanci mu to odhlasujú a štátny poklad sa bude presúvať po zemeguli z jedného miesta na druhé,“ povedal člen Výboru NR SR pre financie a rozpočet Jozef Rajtár.

Fico je podľa Rajtára ten posledný, kto má rozhodovať o presune zlata. „Nech voľne rozhoduje o presune vlastnej výplaty, ale sťahovanie štátneho pokladu v objeme 31 ton zlata musí podliehať odbornej analýze,“ uzavrel volebný líder Demokratickej strany a poslanec NR SR Jozef Rajtár.

Poslanec Národnej rady SR Jozef Rajtár.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.