Riaditeľ a šéfdirigent Opery SND Rastislav Štúr oslavuje okrúhle narodeniny

Do historickej budovy Slovenského národného divadla (SND) chodil už ako malý chlapec na skúšky s mamou, ktorá v opere spievala a na predstavenia s otcom, známym detským psychológom Ivanom Štúrom. Od malička bolo jeho snom dirigovať v Opere SND a to sa mu aj splnilo. S menšími prestávkami tam pôsobí už 23 sezón. Riaditeľ a šéfdirigent Opery SND Rastislav Štúr, od narodenia ktorého uplynie v utorok 26. novembra 50 rokov, považuje celé spomínané obdobie medzi svoje najkrajšie životné etapy.

Rastislav Štúr sa narodil 26. novembra 1969 v Bratislave. V roku 1995 absolvoval štúdium orchestrálneho dirigovania na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (JAMU). Dnes tam pôsobí ako pedagóg.

Jeho učiteľom na JAMU bol Jan Zbavitel. Práve on Rastislava Štúra okamžite vtiahol do praxe. Umožnil mu dirigovať klavírne, aranžérske skúšky so sólistami všetkých opier, ktoré ako dirigent aktuálne študoval. Veľmi vzácne boli pre neho konzultácie s Jiřím Bělohlávkom a tiež Gerhardom Auerom.

S odstupom rokov o zmysle svojej práce i začiatkoch Rastislav Štúr povedal: „Je naozaj dôležité, aby mladý dirigent, ktorý v začiatkoch často prežíva obdobie veľkej suverenity a pocitu, že on je ten najlepší, mal nad sebou niekoho skúseného, komu dôveruje a kto ho usmerní. Mal som šťastie, že vo svojich začiatkoch som mal možnosť asistovať pánovi Ondrejovi Lenárdovi, pri ktorom som sa veľa naučil a veľa toho pochopil. Dirigent sa učí a zreje celý život, praxou, skúsenosťami, aj chybami a postupne sa prehlbujúcou pokorou k dielu.“

Od roku 1996 pôsobil ako dirigent v SND. Debutoval v Boitovom Mefistofelovi. V SND sa podpísal napríklad pod hudobné naštudovanie úspešných operných titulov Čarovná flauta (W. A. Mozart), Predaná nevesta (B. Smetana), Nabucco (G. Verdi), Panna Orleánska (P. I. Čajkovskij), Andrea Chénier (U. Giordano) či Dcéra pluku (G. Donizetti). Popri angažmán v SND je stálym hosťom Janáčkovej opery v Brne, kde takisto naštudoval viaceré operné a baletné produkcie. Ako operný dirigent vystupoval okrem iných krajín aj v Rakúsku, Nemecku a vo Francúzsku.

So zahraničnými orchestrami náš medzinárodne uznávaný dirigent často uvádza významné diela českej hudby. V roku 1999 naštudoval s Orchestre Philharmonique de Strasbourg Smetanovu Predanú nevestu v Opera National du Rhin s vybranými sólistami z celého sveta. V roku 2005 dirigoval Dvořákovo oratórium Svatební košile so Sao Paulo Symphony Orchestra (Eva Urbanová, Ľudovít Ludha, Peter Mikuláš). Spolu s čínskym orchestrom NCPA (National Centre for the Performing Arts) naštudoval Dvořákovu Rusalku (2016). Išlo o historicky prvé uvedenie českej opery v Číne a o prvé predvedenie opery s použitím 3D technológie na svete.

Absolvoval úspešné turné po Španielsku s orchestrami Czech Virtuosi (2001) a Janáčkovou filharmóniou Ostrava (2003). V roku 2004 dirigoval v opere v Grazi (Nápoj lásky; Donizetti), v Giessene (Barbier zo Sevilly; Rossini), v Essene (Cosi fan tutte; Mozart). S Juhozápadnou nemeckou filharmóniou koncertoval v Kostnici, rovnako aj so sólistom Heinrichom Schiffom a Moskovskou filharmóniou. Pravidelne spolupracuje so Symfonickým orchestrom hl. m. Prahy FOK. S Českým národným symfonickým orchestrom a s nemeckou muzikálovou speváčkou a šansoniérkou Ute Lemper vystúpil na festivale Prague Proms 2008 a s Ruským štátnym akademickým symfonickým orchestrom J. F. Svetlanova vo Veľkej sále Konzervatória v Moskve (2017).

Od roku 1999 pravidelne spolupracoval s Petrom Dvorským na celom rade predstavení v Opere SND a v rámci koncertov s najvýznamnejšími orchestrami na Slovensku, v Čechách i Rakúsku. Dirigoval Dvorského spoločné vystúpenia s Montserrat Caballé (2000), Gabrielou Beňačkovou (2002), Ilonou Tokody (2003) a Anatolijom Kotschergom (2006), ako aj spoločný koncert Evy Urbanovej a Jeleny Obrazcovovej v roku 2002. S PKF – Prague Philharmonia a Petrom Dvorským nahral CD „Vivere“. V roku 2017 dirigoval koncert v Smetanovej sále v Prahe so sólistami Bryanom Hymelom a Irinou Kyriakidou.

V rámci rôznych koncertných cyklov spolupracuje so Slovenskou filharmóniou (SF). Absolvoval s ňou aj úspešné produkcie v Kolíne nad Rýnom (2003 a 2005), v Interlakene (2005), Ingolstadte so sólistom Mischom Maiskym (2010), turné po Španielsku (2010 a 2016), koncert v Tonhalle v Zürichu s Editou Gruberovou, Pavlom Bršlíkom a Jozefom Bencim (2012. V Bruseli s Jolanou Fogašovou a Štefanom Kocánom (2016) a v Ríme s Daliborom Karvayom (2016). S orchestrom SF realizoval aj CD nahrávky s áriami v podaní Jolany Fogašovej (2000), s hudbou Georgea Gershwina a sólistom Marcelom Štefkom (2013) a s klavírnymi koncertmi Johanna Nepomuka Hummela a sólistom Andrewom Brownellom (2013).

V roku 2016 sa stal tretí raz šéfdirigentom Opery SND a od septembra 2018 pôsobí aj vo funkcii jej riaditeľa.

Rastislav Štúr je od roku 2011 držiteľom Ceny Frica Kafendu za vynikajúce dirigentské výkony doma i v zahraničí a v roku 2017 získal Krištáľové krídlo v kategórii Hudba.