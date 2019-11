Srbský prezident mieri do Moskvy, neverí, že Putin vedel o špionážnej akcii

Podľa predchádzajúcich správ pricestuje Vučič do Ruska 4. decembra.

„Potvrdzujeme, že prebiehajú prípravy tejto návštevy. Tešíme sa na túto návštevu. Sme presvedčení, že je mimoriadne dôležitá... Sme si dobre vedomí skutočnosti, že existujú určité strany, ktoré by chceli túto návštevu vopred zmariť. Sme presvedčení, že to nedokážu a že cesta bude zmysluplná, produktívna a znova preukáže partnerskú povahu vzťahov medzi Ruskom a Srbskom,“ zdôraznil Peskov, ktorého citovala agentúra TASS.

Peskov poukazoval na kauzu, ktorá sa týka údajného pokusu ruského spravodajského dôstojníka naverbovať údajného vysokopostaveného funkcionára Srbska. Video z toho aktu sa objavilo na YouTube 17. novembra.

Agentúra TASS uvádza, že video zverejnil bulharský investigatívny reportér Christo Grozev. Na videu vidno, ako sa na parkovisku rozprávajú dvaja ľudia a vymieňajú si igelitové tašky. K záznamu pripojil svoje komentáre s tvrdením, že ide o nemenovaného srbského dôstojníka a ruského spravodajského dôstojníka, ktorý sa údajne snažil naverbovať srbského štátneho príslušníka.

Srbský denník Večernje Novosti píše, že muž zaznamenaný na videu je samostatne zárobkovo činná osoba a že video mohli nasnímať zamestnanci jednej z rumunských spravodajských služieb konajúci pod patronátom Washingtonu. Noviny citovali zdroj v srbských spravodajských službách, ktorý opísal situáciu ako „pokus Západu narušiť rusko-srbské vzťahy“.

Obvinenie padlo aj na adresu Bulharska, a to zo strany Milovana Drecuna, predsedu srbského parlamentného výboru pre otázky Kosova. Vyhlásil, že za zverejnením videa sú reportér Christo Grozev a bulharská vláda. Podľa jeho slov má Bulharsko v Srbsku mimoriadne silnú spravodajskú prítomnosť a že špióni z Bulharska, Chorvátska a Severného Macedónska pôsobia z tajného spravodajského centra v Skopje (hlavné mesto Severného Macedónska).

Podpredsedníčka bulharskej vlády a šéfka diplomacie Ekaterina Zacharievová a tamojší minister obrany Krasimir Karakačanov podľa agentúry BTA odmietli tvrdenia, že by ich krajina bola zapletená do škandálu.

Srbský prezident Aleksandar Vučič medzitým pre týždenník Der Spiegel povedal, že jeho krajina chce dobré a na dôvere založené vzťahy s Ruskom. Zdôraznil, že v dôsledku údajného špionážneho škandálu nezruší svoju návštevu Ruska.

Podľa servera B92.net Vučič informoval, že zmieňovaný ruský spravodajský dôstojník Georgij Kleban už nie je na území Srbska. Vyjadril presvedčenie, že ruský prezident Vladimir Putin nebol o tejto akcii informovaný. Zdôraznil, že Srbsko má priateľské vzťahy s Ruskou federáciou, a zopakoval, že Srbsko nezabúda na to, čo Putin urobil pre Srbsko v medzinárodných organizáciách, ani na jeho podporu pri vyzbrojovaní srbskej armády. Pripomenul, že Srbsko je jediné, ktoré nezavádza sankcie proti Ruskej federácii, nehlasuje proti jej záujmom, ako jediné udržiava vojenské cvičenia s ruskou armádou a že nijako neohrozuje priateľstvo s Ruskom.

Vučič zopakoval pevný záväzok Srbska k vojenskej neutralite a vyhlásil: „Srbsko sa nestane členom NATO.“

Okrem toho srbské ministerstvo vnútra pre TASS uviedlo že srbský minister vnútra Nebojša Stefanovič, ktorý stojí aj na čele srbskej Bezpečnostnej rady, rokoval v Moskve s tajomníkom Bezpečnostnej rady Ruskej federácie (SBRF) Nikolajom Patruševom.

„Stefanovič a Patrušev sa rozhodli podpísať dve dohody, ktoré budú ďalším impulzom pre bezpečnostnú spoluprácu medzi Srbskom a Ruskom. Jedna sa týka spolupráce proti organizovanému zločinu, zatiaľ čo druhá sa týka boja proti terorizmu,“ uvádza sa vo vyhlásení srbského rezortu.

Vyhlásenie sa nezmieňuje o špionážnom škandále, ale zdôrazňuje, že „Srbsko je odhodlané zachovať svoju územnú celistvosť a zvrchovanosť“. Stefanovič sa zároveň poďakoval Rusku za jeho podporu v otázke Kosova vrátane odporu Moskvy voči vstupu Kosova do medzinárodnej policajnej organizácie Interpol.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová ešte vo štvrtok vyhlásila, že špionážna aféra je len ďalšou provokáciou pred blížiacimi sa schôdzkami na vysokej úrovni medzi Moskvou a Belehradom.

„Zvykli sme si na to, že niekoľko dní pred summitom alebo kontaktmi na vysokej úrovni sa objavia údajné mimoriadne správy. Ako však plynie čas, všetko je vyvrátené, alebo sa ukáže, že ide o napochytro uvarenú provokáciu,“ citovala Zacharovovú agentúra TASS.

„Zrejme presne toto bola úloha autorov tohto videa. Bola to provokatívna akcia, pokus o vyvolanie určitého dojmu na ľudí pred sériu rozhovorov, stretnutí a návštev,“ dodala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí.

Server B92.net ďalej citoval Relju Zeljského, vedúceho analytického oddelenia srbskej tajnej služby - Bezpečnostno-informačnej agentúry (BIA) -, ktorý potvrdil, že srbské bezpečnostné služby poznajú totožnosť osoby nazývanej „vysokopostavený funkcionár s dôstojníckou hodnosťou“, ako aj predmet obchodu. Nechce však o tom hovoriť, pretože to narúša „citlivé pole pôsobnosti operatívneho zberu informácií a analýzy údajov“.

BIA potvrdila pravosť videa už skôr. Zeljski k tomu povedal, že scény na videu sú „bežné v spravodajských kruhoch“ a že domáce spravodajské služby spájajú všetky časti skladačky týkajúce sa tohto videa.

Podľa Zeljského „je nevyhnutné povedať, že podvratné spravodajské operácie v Srbsku, ktoré prebiehajú, by nemali byť spojené výlučne s Ruskou federáciou“, pretože je to falošný záver, ani to nie je „izolovaný prípad“.

„Naopak, hoci to znie ako konšpiračná teória, ďalšie veľké mocnosti, ako sú USA, Veľká Británia a Francúzsko, ale aj regionálni aktéri, napríklad Chorvátsko a Albánsko, sú veľmi aktívni pri presadzovaní svojich záujmov v Srbsku, čo sa v medzinárodných vzťahoch a politike predpokladá. Srbsko sa nachádza vo veľmi špecifickej situácii za zložitých okolností, zatiaľ čo naše vedenie na čele s prezidentom Vučičom čelí veľkým tlakom, aby sa vzdalo určitých strategických smerov a kurzov, ktoré prijalo,“ dodal Zeljski.

Podľa servera B92.net, ktorý sa odvoláva na denník Novosti, je Kleban bývalým zástupcom ruského vojenského pridelenca akreditovaného v Belehrade.

Identita údajného „vysokopostaveného funkcionára“ v Srbsku, ktorý dostáva úplatok a ktorého tvár vo videu je rozmazaná, je v tomto prípade najväčšou záhadou, píše denník Novosti.

Podľa neho však s najväčšou pravdepodobnosťou nejde o „vysokopostaveného funkcionára“ ani o štátneho zamestnanca. Podľa denníka existujú dokonca náznaky, že Klebanov kontakt „je iba hlavou obyčajného proruského združenia pôsobiaceho v Srbsku“.

„Včera sa objavili informácie, že zábery sú staré dva roky a že zaznamenaný Srb je civilista, ktorý Rusom predával obchodné informácie,“ uviedol denník.

Podľa neho sú všetky motívy tejto operácie stále neznáme, ale je pravdepodobné, že záležitosť vytvoril Západ. „Takéto kroky sa najčastejšie uskutočňujú s cieľom narušiť medzištátne vzťahy, takže možným motívom zverejnenia videa je narušenie priateľských vzťahov medzi Srbskom a Ruskom,“ uzavrel denník Novosti.