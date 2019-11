Muža pred 12 rokmi pohrýzol pes. Desivé následky odhalili až dnes

70-ročný Jasubhai Patel z Indie dlho hľadal pomoc, kým ju našiel. Ind sa niekoľko rokov sťažoval na bolesť a svrbenie oka, no zo strany lekárov sa dočkal len nechápavých reakcií. Odborníci mali za to, že Patelovi nič nie je.

Len nedávno sa Patel dostal k lekárovi, ktorý konečne našiel zdroj jeho problémov. Očný lekár Milan Panchal mikroskopicky prehliadol mužovo oko a v jeho zadnej časti na povrchu spojovky našiel asi 7-centimetrového červa.

„Zaživa sme ho vytiahli z oka. Zákrok prebehol len pri lokálnej anestézii. Pacient pociťoval mierny diskomfort, keď sme červa vyberali,“ uviedol pre médiá doktor Panchal.

Nepekné následky napadnutia

Panchal ďalej dodáva, že červ mohol pacientovi spôsobiť trvalé následky, ak by ho hneď nevybrali. „Ak by sme červa včas neodstránili, muž by mohol oslepnúť.“

Slepota nie je to najhoršie, čo 70-ročnému Patelovi hrozilo. Oftalmológ hovorí, že pokiaľ by červ ostal v oku dlhšie, mohol by sa premiestniť do mozgu, odkiaľ by bolo potrebné ho odstrániť chirurgickým zákrokom.

Vyťahovanie parazita z oka lekárom zabralo asi polhodinu. Panchal hovorí, že zákrok bol pomerne náročný, pretože červ sa stále pohyboval, a tak bolo ťažké ho zachytiť.

Za všetko môže pes

Slobodný 70-ročný Patel žije v hospici, kde pracuje ako pomocná sila v kuchyni. Podľa lekárov mu červ vliezol do oka po tom, ako ho pred 12 rokmi pohrýzol pes.

„Zisťovali sme podrobnosti o tomto prípade a zhodli sme sa na tom, že je možné, že parazit vstúpil do krvného obehu, cez ktorý sa dostal až do oka,“ hovorí doktor Panchal.

„Červa sme poslali na mikrobiologický a histopatologický rozbor. Výsledok ešte nemáme, ale najpravdepodobnejšie ide o červa rodu Sparganum,“ hovorí lekár. Takýto typ parazitov sa bežne nachádza v jazyku psov a mačiek.