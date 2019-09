Milionár rozdáva peniaze na sociálnej sieti. Stačí o ne požiadať

Americký milionár začal rozdávať veľké sumy peňazí prostredníctvom sociálnej siete Twitter, kde nedávno zriadil kampaň, ktorú nazval „Twitter Filantropia“. 31-ročný Bill Pulte je generálnym riaditeľom súkromnej investičnej firmy Pulte Capital a tiež vnukom miliardára Williama Pulteho, ktorý v roku 1956 založil stavebnú spoločnosť PulteGroup.

V rámci svojho projektu rozdáva Pulte peniaze ľuďom, ktorým chýbajú základné potreby, ako je jedlo a bývanie. Pomocou sociálnych médií sa zameriava na tých, ktorí by mohli mať najväčší úžitok z jeho peňazí. Medzitým sa mu podarilo na jeho Twitterovom účte nazbierať množstvo fanúšikov, ktorých nazýva spolupracovníkmi v jeho úsilí.

Yes, WE are the TEAM (formerly called followers) giving away a Tesla on the internet More Giveaways Soon. VIDEO: pic.twitter.com/sAGOWBCX5w

Pulte na Twitteri zverejnil zoznam „úspechov“, ktoré si v týždni odškrtol, medzi ktoré patrili rôzne dary od narodeninovej torty pre dieťa, ktorého rodina si ju nemohla dovoliť, cez potraviny až po nové auto pre hendikepovaného veterána. Pulte napríklad venoval 4 000 dolárov na pomoc slobodnej matke, aby sa dostala zo vzťahu, v ktorom je týraná.

This Week at Twitter Philanthropy. Results Below.



What is Twitter Philanthropy? We are a Team of over 600,000 followers (now teammates) who help other humans who are in need. pic.twitter.com/VPVbuDCrGS