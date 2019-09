Video: Speváčka zomrela počas koncertu

Talentovaná popová speváčka a tanečnica prišla o život, keď ju zasiahla pyrotechnika počas koncertu. 30-ročná Joana Sainz vystupovala so španielskym zoskupením Super Hollywood Orchestra, keď došlo k poruche, pri ktorej ju pyrotechnika zasiahla do brucha a utrpela fatálne zranenia. Ženu v bezvedomí stiahli z pódia a previezli do miestnej nemocnice, no nepodarilo sa ju zachrániť.

Incident sledovalo asi 1 000 divákov počas víkendovej fiesty v malom meste Las Berlanas, severozápadne od Madridu. Svedkovia povedali, že počuli veľmi hlasný tresk a potom videli speváčku ako leží na pódiu. Podľa svedkov boli odpálené dve rakety, z ktorých jedna vystrelila správnym smerom a druhá zasiahla speváčku do brucha.

Joana Sainz bola hlavnou tanečnicou skupiny a zodpovedala za jej choreografiu, informoval denník El Diario Montanes. Skupina má 15 členov vrátane spevákov, hudobníkov a tanečníkov, ktorí miešajú popovú hudbu so zábavou veľkolepých predstavení.

Príčina nehody je v štádiu vyšetrovania. V tejto fáze sa predpokladá, že došlo k určitému zlyhaniu mechanizmov špeciálnych efektov použitých počas vystúpenia.

Isidro Lopez, promotér z Prones 1SL, povedal pre El Diario, že kazety sú navrhnuté tak, aby horeli 15 až 20 sekúnd, a sú súčasťou vystúpenia skupiny už asi päť alebo šesť rokov. Uviedol, že v priebehu rokov sa na predstaveniach použilo viac ako 2 000 kaziet a doteraz nedošlo k žiadnym incidentom.