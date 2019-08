Video: Otec zavolal rodinu, aby sa išla pozrieť von. Takýto pohľad však po návrate nečakal

Zazrieť jeleňa amerického v štáte Oregon nie je nič neobvyklé, no takéto veľké stádo nikto z obyvateľov mesta Gearhart nečakal. Podľa autora videa si ich otec všimol na ulici menšiu skupinu 10 jeleňov amerických a išiel ich odfotiť. Následne sa vrátil do domu, aby upozornil svoju rodinu, že na ulici sa zhromažďujú jelene a mali by sa ísť na to pozrieť.

Pozrite si video: Vodič zachytil neuveriteľnú scénu. Takéto stádo jeleňov ste ešte nevideli

Celá rodina preto sledovala otca, ktorý ich zaviedol ku skupine jeleňov. Keď sa však vrátili na miesto, kde ich otec prvýkrát zazrel, stálo pred nimi obrovské stádo, z ktorého mali všetci rešpekt. Pokojne sa vzdialili na roh ulice a pri zaparkovanom aute natočili túto neuveriteľnú scénu.

Video: Takéto stádo jeleňov bežne nevidíte