Pred 90 rokmi sa narodila nezabudnuteľná herečka Květa Fialová

Americký herec a aktivista za ľudské práva Richard Gere má 70 rokov

VČERA - 6:01 Zaujímavosti

Americký herec Richard Gere vynikol v divácky úspešných filmoch ako Pretty Woman, Sommersby (Návrat Sommersbyho, Intersection, First Knight (Prvý rytier) či Autumn in New York(Jeseň v New Yorku).